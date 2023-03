Janša žaluje: Za vedno je odšel

Predsednik SDS Janez Janša se je na družabnem omrežju twitter poslovil od dolgoletnega člana SDS Mojmirja Tozona (86). »Za vedno je odšel k bogu Mojmir Tozon, pokončni Slovenec, eden stebrov slovenske kulture in naš dolgoletni član vse od časov Slovenske pomladi, ki jo je aktivno soustvarjal. Dragi Mojmir, počivaj v miru v nedrjih svoje domovine, ki si jo imel tako rad,« je zapisal Janša in objavil skupno fotografijo.

Mojmir Tozon je eden tistih Slovencev, ki se še spomni arhitekta Jožeta Plečnika in njegove družine, saj so bili sprva sosedje, kasneje pa so ostali družinski prijatelji, lahko preberemo na spletnih straneh. »Njegova družina in tudi on sam sta ohranila več prijateljevih predmetov in fotografij, večino pa so jih že podarili muzeju v Plečnikovi hiši. Nekaj jih še vedno hranil Mojmir Tozon, med najdragocenejšimi pa je mamina spominska knjiga, kjer so zapisani tudi verzi Jožeta Plečnika,« piše Gorenjski glas.