Janša žaluje za soborcem: Počivaj v miru, Vinko. Eden od stebrov v nevarnih časih

Poročali smo že, da je preminil Vinko Beznik, ki je bil med pripravo za obrambo slovenske suverenosti poveljnik specialne enote policije. Beznik je bil tudi del skupine ključnih akterjev slovenske osamosvojitve, ki so 7. septembra 1990 na Pristavi nad Stično sprejeli in formalizirali strateške dokumente za vojaško zavarovanje osamosvajanja Slovenije. Sestanka so se poleg njega udeležili Igor Bavčar, Janez Janša, Tone Krkovič in Jože Kolenc.

Leta 1993 je Vinko Beznik prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti države.

Ob žalostni novici se je oglasil tudi predsednik SDS Janša, ki je sporočil: »Počivaj v miru, Vinko. Eden od stebrov MSNZ v nevarnih časih.«

Predsednik republike Borut Pahor je izrekel sožalje njegovim svojcem. »V našem spominu bo ostal kot ena ključnih oseb slovenske osamosvojitvene vojne,« je zapisal na twitterju.

Beznikovim svojcem je sožalje izrekel tudi nekdanji direktor policije Anton Olaj in veteran vojne za Slovenijo.