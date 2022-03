Janša za ameriški medij ocenil verjetnost jedrske vojne (VIDEO)

Predsednik vlade Janez Janša je bil danes v živo gost oddaje At This Hour na CNN, kjer se je z voditeljico Kate Bolduan pogovarjal o razmerah v Ukrajini, obisku treh predsednikov vlad v Ukrajino, zasedanju vrha Nata v Bruslju in aktualnih zunanjepolitičnih temah, so sporočili z urada predsednika vlade.

»Ukrajina potrebuje upanje, moderno orožje, denar in humanitarno pomoč. NATO bi moral zagotoviti prvo dvoje. Upanje in moderno orožje je pomembno, prav tako pa moramo krepiti vzhodno krila Nata. To je nekaj, kar moramo narediti, da pokažemo Rusom in predsedniku Putinu, da Nato ni nekaj, kar zgolj stoji ob strani, je dejal uvodoma.

Na vprašanje o tem, da ruskega predsednika Putina sprožene sankcije doslej niso zaustavile, je predsednik vlade dejal, da iz zgodovine vemo, da so sankcije zelo pomembne, ker ošibijo agresorja. »Ne spomnim pa se trenutka v zgodovini, ko bi sankcije takoj ustavile vojno. Trenutno lahko ruske tanke ustavita le orožje in Ukrajinci, ki se borijo proti njim. Zaradi sankcij bodo Rusi postali šibki, a narediti moramo vse, da pomagamo Ukrajincem, da postanejo močnejši in vse, kar lahko naredimo, da Rusi postanejo šibkejši, kombinirati moramo naše napore,« je povedal premier.

Voditeljica je predsednika vlade vprašala, ali si tudi sam zavzema za mirovno misijo, tako kot njegov poljski kolega? »Poznamo mirovne misije, ki ohranjajo mir in misije, ki vzpostavljajo mir,« je dejal premier in dodal, da bi za mirovno misijo, ki ohranja mir, morali najprej vzpostaviti mir, kar bi bila vsaka prekinitev ognja. »Toda trenutno situacija ni takšna,« je dejal premier.

»Ukrajinci odločeni, da zmagajo«

»Toda, kar smo videli ob obisku Kijeva, je bila močna odločenost na ukrajinski strani, da se borijo in da zmagajo, mi pa moramo narediti vse, da jim pomagamo, da so dovolj močni, pomagati jim moramo z orožjem. Šele, ko se bodo Ukrajinci ubranili, bo pred nami situacija, kjer bomo lahko govorili o resni mirovni misiji za ohranjane miru. Za mirovno misijo potrebujemo mir, ki ga je treba varovati, a kot rečeno, nismo še tam,« je dejal premier.

Grožnje o uporabi jedrskega orožja

Na vprašanje glede groženj z uporabo jedrskega orožja z ruske strani, je predsednik vlade izrazil mnenje, da Rusija jedrskega orožja ne bo uporabila, »saj bi to pomenilo pot brez vrnitve«. »To je nekaj takšnega kot imeti samomorilske namene in mislim, da ljudje, ki so potrebni, da izvedejo takšen ukaz, niso pripravljeni umreti. Mislim tudi, da Rusija zlahka s tem grozi prebivalstvu, Evropi, še vedno pa menim, da to ni mogoča situacija. Situacijo moramo videti takšno kot je in ne takšno kot jo želijo prikazati Rusi,« je še dejal predsednik slovenske vlade.

Ob koncu pogovora se je Janša zahvalil tudi ZDA za močno vpletenost. »Iskreno povedano, v Evropi smo zadnja desetletja zanemarjali varnostno situacijo in sedaj potrebujemo ZDA bolj kot kadarkoli prej po času od padca berlinskega zidu,« je zaključil predsednik vlade Janez Janša.