Janša: »Z zadovoljevanjem svojih sprevrženih seksualnih potreb krši zakonodajo« (FOTO)

Levica SDS zaradi plakatov, s katerimi nagovarjajo k podpori referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, očita instrumentalizacijo umetnosti za lastne politične točke ter obračun z Levico. Pri tem po njihovi oceni zavajajo in manipulirajo, zato bodo SDS kazensko ovadili zaradi suma kršitve proste odločitve volivcev, je v sredo napovedala koordinatorica stranke Asta Vrečko.

Med razlogi za kazensko ovadbo SDS je med drugim navedla uporabo fotografij umetniških del slovenske umetnice Maje Smrekar »brez kakršnegakoli dovoljenja za materialne in moralne avtorske pravice« na plakatih, s katerimi največja opozicijska stranka nagovarja k oddaji podpisov za zakonodajni referendum o dodatku k pokojninam za posebne dosežke na področju umetnosti.

Na napovedi koalicijske stranke se je dan kasneje odzval tudi Janez Janša. Kot je zapisal na Facebooku, je sodomija kazniva. »Levica je vložila kazensko ovadbo zoper SDS zaradi plakatov, ki prikazujejo kandidatko za priviligirano pokojnino v njenem 'umetniškem' izrazu. S tem skušajo speljati temo stran od vprašanja, komu se v Sloveniji davkoplačevalski denar meče z lopato. Je pa s tem svojim dejanjem stranka Levica odprla tudi vprašanje kaznivosti prikazanega početja samega,« meni prvak opozicije.

Hibridna družina ali sodomija?

V nadaljevanju Janša navaja pravno mnenje, ki po njegovem prepričanju to pojasni: »Na plakatu prikazano »umetniško delo« nagrajenke Prešernovega sklada z naslovom »Hibridna družina« ne naslavlja svobode, empatije in emancipacije, kot »nepismenemu« ljudstvu poskuša razložiti »umetnica«, niti ne gre za dobrosrčno hranjenje sestradane živali, pač pa gre preprosto za sodomijo. Slednja ni le moralno zavržna oblika nenaravne spolne prakse, pač pa je takšno ravnanje v naši državi tudi prepovedano in kaznivo.«

Janša ob tem navaja 15. člen Zakona o zaščiti živali (ZZZiv): »Prepovedana ravnanja so: zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje delov telesa živali, obešanje, če ne gre za strokovne posege, udarjanje, potapljanje ali drugačno dušenje živali, metanje, suvanje ali namerno povoženje živali ter spolno občevanje med človekom in živaljo, z njim izenačeno spolno ravnanje ali kakšno drugo spolno dejanje zaradi zadovoljevanja človekovih spolnih potreb.«

»Tako smo soočeni z absurdno situacijo, ko neka oseba, ki z zadovoljevanjem svojih sprevrženih seksualnih potreb krši veljavno zakonodajo, kazensko preganja druge. Ob tem, ko se tradicionalna družina pri nas vse bolj zapostavlja in kot nekaj arhaičnega omalovažuje, se kot nekaj naprednega promovira nekakšne »hibridne družine«, v katerih kot partnerji nastopajo celo domače živali,« sklene predsednik SDS.