Janša vrnil ministru Bešič Loredanu: poglejte, kaj mu svetuje

»Kar počne SDS je popolnoma destruktivno in nepotrebno. Upam si trditi tudi, da je šel predsednik SDS preko meja zdravega razuma.« To je med drugim v odzivu na interpelacijo o delu vlade dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

V Odmevih je voditeljica Rosvita Pesek gostila Janeza Janšo, ki je ministru za zdravje sporočil: »Svetoval bi naj si prebere ustavo in ne dela panike, saj ga nihče ne ruši. Mogoče bi popoldne, namesto da fuša pri zasebniku in potem govori o javnem zdravju, prebral, prvič, interpelacijo, ker je ni prebral, ker je bolj obsežen tekst, konferenco pa so sklicali takoj potem, ko je bila vložena.«

Janšev telefon ni zvonil

Janša je tudi razkril, da je aktualnemu predsedniku vlade Robertu Golobu ob primopredaji dal svojo zasebno številko. Kot je še povedal, mu je dejal tudi, da so stvari, kjer je treba sodelovati, ko gre za nacionalne projekte, in da kadarkoli bo šlo za te stvari, so na voljo. »Na to številko ni bilo nobenega klica v tem času,« je bil jasen Janša.