Janša vrača udarec: to bo storila SDS proti »zloveščim napovedim aktualne vlade«

V NSi ob izjavah s pozivi k nasilju in oboroževanju, ki so sledile vladni odločitvi o ukinitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja poudarjajo, da si morajo vse politične stranke prizadevati stopiti korak nazaj in prispevati k umiritvi razmer. »V svojih ravnanjih moramo biti premišljeni, odzive pa je potrebno ustrezno odmeriti,« menijo.

Povsem neprimerni so po njihovem mnenju tudi pozivi k nasilju in celo državljanski vojni ter ne prispevajo k umiritvi situacije. »Odgovorni politiki bi se morali zavedati teže posledic takšnih pozivov in bi se jih morali vzdržati,« so pozvali. Ob tem so dodali, da so rane slovenske polpretekle zgodovine globoke in boleče, naloga odgovorne politike pa je, da te rane zaceli in ljudi združuje ter pomirja.