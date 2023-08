Janša vrača Golobu: vi ste zmanjšali sredstva za zaščito pred poplavami

V SDS so se odzvali na poročanje nekaterih medijev, kjer je bilo navedeno, da »je za to, da občine Mozirje, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Solčava, Luče, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, Kamnik, Mengeš in Domžale ne bodo dobile denarja EU za boj proti poplavam odgovorna vlada, ki jo je vodil Janez Janša«.

Iz 280 milijonov evrov na 120 milijonov

To trditev ostro zavračajo, saj je popolnoma neresnična, trdijo v SDS. Sredstev za omenjene občine ne bo, zaradi spremembe NOO(načrt za okrevanje in odpornost), ki ga je 10.julija 2023 potrdila Vlada Roberta Goloba, s katerimi je sredstva za zaščito pred poplavami znižala iz 280 na 120 milijonov evrov. V največji opozicijski stranki ob tem ocenjujejo, da gre za preusmerjanje pozornosti od napačne odločitve sedanje vlade, ki je več kot prepolovila sredstva za zaščito pred poplavami.

Dodajo še, da so bili posamezni projekti protipoplavne varnosti izbrani na podlagi poziva direkcije za vode in na podlagi izpolnjevanja zahtevanih kriterijev, med temi pridobitev gradbenega dovoljenja do 30.6.2023 in izvedljivost projekta do 30.6.2026.

Omenjeni projekti (Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Solčava, Luče, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, Kamnik, Mengeš in Domžale) teh kriterijev očitno ali niso izpolnjevali ali pa se na poziv sploh niso javili in zato niso bili izbrani. Ne, pa zaradi odločitve prejšnje vlade, so zatrdili v SDS.

In še: »Po tistem, ko je vlada Roberta Goloba s spremembo NOO julija letos ta sredstva oklestila iz 280 milijonov na 120 milijonov evrov, pa sploh ni nobene možnosti več, da bi bili izbrani.«