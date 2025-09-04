Janša v šoku zaradi Bleda, ugledni pravnik šel še dlje: »Hamas je hvaležen za šenkan denar«

To je bil definitivno najtežji forum, je ob zaključku jubilejne 20. izvedbe strateškega foruma na Bledu (BSF) danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Kot ključno sporočilo je izpostavila poziv voditeljem, naj se zavedajo odgovornosti, spodobnosti in temeljnih vrednot, na katerih svojo politiko gradi tudi Slovenija. Forum je obenem po njenih besedah potrdil, da je Slovenija s svojo zunanjo politiko država, ki ima verodostojnost, ugled in je spoštovana v svetu.

A doma se vsi niso strinjali s tem, tako je kritiko na račun BSF naslovil tudi nekdanji premier Janez Janša. »Ko sva med vožnjo s čolnom na Blejski otok poleti 2005 z Dimitrijem Ruplom zasnovala Blejski strateški forum, si niti v sanjah nisva predstavljala, da ga bodo 20 let kasneje Nataša Pirc Musar in levičarska druščina zlorabljali za sramotenje Slovenije,« je zapisal na omrežju X.

Fajonova je v odzivu menila, da gre pri tem za žalitev tujih gostov, češ da so prišli na Bled s sporočilom in hvaležnostjo do drže slovenske zunanje politike.

Podobno kritičen je bil tudi ugledni mednarodni pravnik dr. Miha Pogačnik. Tako je na omrežju X zapisal: »Slovenija ne drsi v izolacijo ampak je že izolirana s strani razvitih držav Evrope in Azije. Še v najbolj zakotne dele Afrike se mora sama povabiti, na stroške davkoplačevalcev. Afričani stremijo h razvitim in bogatim zahodnim demokracijam. Le Hamas je hvaležen za šenkan denar«.

Dr. Ernest Petrič, ki na BSF sodeluje od začetka in je bil tudi med njegovimi pobudniki, pa ga je za Radio Ognjišče ocenil takole: »Rad bi videl, da ob takih priložnostih nastopamo kot država, ki je pestra. Ne želim govoriti o enotnosti, to je Severna Koreja. Bistvo demokracije je sobivanje različnosti. A pri nekih temeljnih stvareh, kot je ta forum, bi morali nastopati skupaj kot država, v kateri je mesto za desne, za leve, za črne, za bele, rdeče, zelene in tako naprej. Blejski strateški forum je nekaj takega, kjer se svetu predstavljamo kot Slovenija, ne pa kot neka enobarvna politična opcija, pa naj gre za desno ali za levo.«