Janša v Slovenijo vabi vizionarskega milijarderja, poglejte, kaj mu je sporočil

Tesla po novem svoje avtomobile, kot kaže, vozi skozi Koper. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Ameriški milijarder in ustanovitelj podjetij Tesla, SpaceX in Neuralinkje tik pred odprtjem dveh novih megatovarn v Berlinu in Teksasu, kjer bodo izdelovali Tesline električne avtomobile. Pričakuje, da bosta tovarni več kot podvojili svoje proizvodnje zmogljivosti, a to 50-letnega poslovneža in »pionirja nove dobe« ni ustavilo pri snovanju novih linij za električna vozila. Te dni je napovedal, da je v načrtu že njegova četrta megatovarna. Kje bo stala, se še ni odločil, a mu je pri snovanju načrtov morda pomagal tudi naš premierJanša je Musku predlagal, da bi četrta Teslina megatovarna lahko stala v Sloveniji. »Dobrodošli ste v Sloveniji, Elon Musk,« mu je na twitterju sporočil Janša in svoj predlog podkrepil z lestvico top deset najvarnejših držav na svetu, kjer Slovenija zaseda peto mesto.Premier je Muska še podučil, da je inženir tehnike in elektrikenašel svojo prvo zaposlitev ravno v Sloveniji, v Mariboru.Naključje ali ne, nekateri poročajo, da so ravno včeraj na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti med Ljubljano in Vodicami opazili polne štiri tovornjake s teslinimi električnimi avtomobili, predvsem modelov 3. Na instagramu podjetja Teslamotors razkrivajo, da so s svojimi električnimi avtomobili napolnili avtomobilski terminal v koprskem pristanišču.V Sloveniji sicer že stoji Teslina baterija z močjo pol megavata, ki so jo postavili v podjetju Iskra. Interes za sodelovanje z Muskom je večkrat nakazal tudi slovenski kriptomilijonar, ki je pred dvema letoma ob odprtju svojega hranilnika električne energije na Jesenicah gostil takratnega šefa prodaje TesleNova tovarna Tesle na obrobju Berlina bo največji proizvodni obrat baterij na svetu. Tesla sicer namerava v tovarni izdelati okoli 500.000 avtomobilov letno, zlasti modelov 3 in y. Tovarna nedaleč od kraja Grüneheide bo prva Teslina tovarna, v kateri bodo izdelovali baterije in avtomobile. V ZDA Tesla baterije izdeluje v Nevadi, avtomobile pa sestavlja v Fremontu in Kaliforniji.Po pisanju tujih medijev je za zdaj jasno le, da Musk četrte tovarne zagotovo ne bo odprl v Rusiji, odločitev o novi lokaciji pa bo predvidoma znana že konec leta.