Janša v milijardah ne vidi smisla, Kacin toplo priporoča tole, Rupla motijo »levičarski predsodki«

Vse za obrambo namenjene milijarde brez ustreznega števila vojakov ne bodo imele veliko učinka, je poudaril predsednik SDS in obrambni minister v času slovenske osamosvojitve Janez Janša.

Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik

Šef SDS je pred dnevom državnosti dodal, da Slovenija danes za obrambne izdatke nameni več denarja kot leta 1994, ko je bila po njegovi oceni vojaško najmočnejša.

Kučan: Samo na antijanšizmu ne bo mogoče dobiti volitev Prvi predsednik republike Milan Kučan leto dni pred parlamentarnimi volitvami opozarja, da je drobljenje levega političnega prostora zgolj z novimi obrazi in brez novih vsebin napaka. Prav tako meni, da samo na antijanšizmu ne bo mogoče dobiti volitev, je povedal za časnik Delo. Kot realna nevarnost demokraciji se, tako na vzhodu kot zahodu Evrope, po Kučanovih besedah krepi skrajna desnica, ki koketira z idejami fašizma. »V družino teh se prišteva tudi SDS, pa teh aktualnih tendenc ne obsoja. Kot drugi pogoj za bodoče koalicijsko partnerstvo pa postavlja spoštovanje ustave. Verjetno gre za ustavo druge republike, ki jo kot cilj že dolgo omenja... Očitno mu gre za drugačno družbo in državo. Radikalizem Kordiša, ki sem ga omenil prej, še vedno ostaja znotraj ustavnega okvira,« je povedal.

Milijarde brez vojakov nimajo smisla

Opozoril je, da je DZ pred dvema tednoma sprejel obrambno resolucijo, ki vsebuje zavezo, da bo Slovenija do leta 2030 za obrambo zagotovila tri odstotke BDP, hkrati pa bo zagotovila tudi 10.000 poklicnih vojakov in do 30.000 rezervistov, nikjer pa ne piše, kako bo Slovenija dosegla takšno število vojakov.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 34 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije - Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.

Poudaril je, da ima Slovenska vojska trenutno okoli 6000 vojakov in približno 1000 pripadnikov pogodbene rezerve. Vse za obrambo namenjene milijarde brez ustreznega števila vojakov po njegovi oceni ne bodo imele velikega smisla.

Kacin bi že obnavljal vojašnice

Nekdanji vladni predstavnik za informiranje Jelko Kacin je kot pomemben element organizirane priprave na samostojnost Slovenije izpostavil zagotovitev pogojev za služenje vojaškega roka prvi generaciji slovenskih vojakov.

Jelko Kacin. FOTO: Jože Suhadolnik

»V tej luči bi tej vladi toplo priporočal, naj vendarle vidi toliko naprej in naj začne obnavljati vojašnice, da bi v primeru, da bi potrebovali splošno vojaško obveznost, imeli te obveznike ali pa prostovoljce kam nastaniti in jih potem tudi primerno servisirati v času, ko se intenzivno usposabljajo za obrambo domovine,« je svetoval.

Rupla motijo »levičarski predsodki« do zveze Nato

Nacionalno varnost zagotavlja vojska, zagotavlja pa jo tudi diplomacija, je dejal nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel. Bil je kritičen do »levičarskih predsodkov« do zveze Nato, ZDA, vojske in orožja, ki se jim po njegovem mnenju prepušča Slovenija.

Dimitrij Rupel.FOTO: Jože Suhadolnik

»Debate o naši oborožitvi in o naši vojski so zelo pogosto popolnoma nekvalificirane,« je ocenil. Dodal je, da Slovenija za varovanje svojih nacionalnih interesov potrebuje izkušeno, premišljeno, na zahod in mednarodno solidarnost usmerjeno zunanjo politiko.

Bavčar pogreša zavest o lastni državnosti

V današnjem slovenskem političnem prostoru in v strankah po oceni nekdanjega notranjega ministra Igorja Bavčarja manjka zavesti o lastni državnosti. Gre za točko sodelovanja različnih politik, ki pa je po njegovem mnenju premalo izpostavljena. Lastna država je namreč točka, ki zadeva pravzaprav vse politike, je zatrdil.