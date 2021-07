Janša pred evroposlanci, pričkala naj bi ga tudi ljubljanska protestnika (V ŽIVO)

Napovedan manjši protest



Janša predstavil prednostne naloge

Premierdanes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu predstavlja prednostne naloge šestmesečnega slovenskega predsedovanja Svetu EU. A kot kaže, tudi tokrat ne bo šlo brez zapletov. Po poročanju bruseljskega medija Politico.eu, bosta Janšo v parlamentu pričakala slovenska protestnikain»Na podobnih srečanjih je Janša izkoristil priložnost, da bi pokazal, kako zlobni so ljudje do njega, in tudi danes ga čaka nekaj, nad čemer bo zagrenjen. Čaka ga posebna dobrodošlica,« piše Politico in pri tem omenja ključni slovenski protestniški figuri Jenulla in Jarčevo.Francoska člana Evropskega parlamenta bosta protestnikoma menda odstopila sedeža, da bosta lahko uprizorila protestniško akcijo. To naj bi storila v sodelovanju z zelenimi, saj si želijo dati glas tistim, ki jih po njihovo 'Janša napada', oziroma priložnost slovenski civilni družbi, da pove svojo plat zgodbe. Po pisanju STA pričakujejo od deset do dvajset ljudi.Tokrat so v štirih političnih skupinah od sedmih – zeleni, socialni demokrati, liberalci in levica – napovedali ostre kritike, zlasti zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev, Janševega odnosa do medijev in njegove podpore Madžarski v razpravi o spornem zakonu, ki po oceni Evropske komisije diskriminira osebe LGBTIQ.»Želimo Evropo, ki bo pomirjena s seboj in soseščino,« je uvodoma dejal Janša, ki ocenjuje da je Evropa danes drugačna, zato je drugačno tudi predsedovanje. »Upamo, da bo v teh šestih mesecih prišel čas, ko EU spet začne delovati dolgoročno in strateško,« je dejal.»Finančna kriza, migrantska kriza, okupacija Krima in kreacija zamrznjenih konfliktov v naši vzhodni soseščini, Brexit, do pandemije koronavirusa,« je naštel krize, na katere so se morale države v preteklosti odzvati. Pri tem je poudaril, da lahko pri uspešnem reševanju kriz nastopimo le skupaj: »Odporna EU nekaj, kar je priroriteta, ne glede na to, kdo vodi Svet EU-ja«.Večkrat je poudaril, da je treba napore usmerjati tudi v kibernetsko varnost in da je pri digitalizaciji treba biti pozoren na varovanje osebnih podatkov, k čemer bi Evropska unija lahko imela vodilno vlogo po digitalnih standardih.Med prioritetami sta tudi varstvo človekovih pravic, med njimi pravica do svobode izražanja, in varstvo okolja.Janša se je pred zasedanjem srečal s predsednikom Evropskega parlamenta, ob robu pa tudi z evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladeter z vodjema političnih skupin EPP in Renew,in. Drevi bo v strasbourški sinagogi prejel nagrado francoske judovske skupnosti v zahvalo za izkazano prijateljstvo do judovske skupnosti in Izraela, so sporočili iz premierjevega kabineta.