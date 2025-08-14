V SLOVO

Janša v črnem: »Počivaj v miru in z Bogom, dragi Hugo«

Šef največje opozicijske stranke se je poslovil od Huga Šekoranje, umrl je tudi Ivan Celcer, nekdanji občinski svetnik stranke SDS v Mariboru.
Fotografija: FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images
FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images

M. U.
14.08.2025 ob 13:35
M. U.
14.08.2025 ob 13:35

Šef največje opozicijske stranke SDS, Janez Janša žaluje. Tako je sporočil, da se je poslovil Hugo Šekoranja, soustvarjalec slovenske pomladi, aktivni državljan in dobrotnik, ponosen Slovenec in vztrajnik. »Dejaven in optimističen, zgled mladi generaciji. Počivaj v miru in z Bogom, dragi Hugo,« je ob tem zapisal Janša. 

Poslovil se je tudi nekdanji občinski svetnik stranke SDS

Še ena žalostna vest pa prihaja iz Maribora. Nenadoma je umrl Ivan Celcer, nekdanji občinski svetnik stranke SDS. 

Bil je mestni svetnik in kandidat za poslanca v Državnem zboru RS, vedno aktiven državljan, ki je deloval s skrbjo za dobrobit Maribora in Slovenije in  ponosen veteran vojne za Slovenijo, neomajen v pogumu in zvest svoji domovini, ki jo je ljubil z vsem srcem. Njegova predanost domovini, pogum, srčnost in aktivno državljanstvo bodo ostali v naših srcih kot trajen spomin, so ob tem sporočili iz stranke.

Janez Janša smrt SDS Maribor Hugo Šekoranja Ivan Celcer

