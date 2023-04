Janša sporoča Počivalšku: »Drži se«

Poročali smo že, da je specializirano državno tožilstvo (SDT) na ljubljansko okrožno sodišče v zvezi z nabavo ventilatorjev v času epidemije vložilo zahtevo za preiskavo zoper nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, njegovo sodelavko Andrejo Potočnik in dobavitelja medicinskih ventilatorjev, direktorja družbe Geneplanet Marka Bitenca.

Politična zloraba časa epidemije se jim bo prej kot slej vrnila kot bumerang. Še posebej hitro v času zarečenega kruha.

Počivalšek naj bi kot uradna oseba zlorabil svoj položaj, ko je marca 2020 pri naročanju zaščitne opreme, konkretno ventilatorjev za umetno predihavanje pljuč, domnevno deloval v nasprotju s pravili zakona o javnem naročanju in tudi zakona o javnih uslužbencih.

Ob tem se je oglasil tudi takratni predsednik vlade Janez Janša. Tako nekdanjemu gospodarskemu ministru sporoča: »Drži se.«

V nadaljevanju daljšega zapisa na družabnem omrežju Janša razloži, zakaj stoji za Počivalškom:

»Ostaja neizpodbitno dejstvo: 1. Da je danes tudi zaradi Tvojih naporov, nesebičnega dela in žrtev v času spopada s pandemijo #COVID19 na tisoče rojakov živih in zdravih. 2. Da je Slovenija zaradi uravnoteženega sprejemanja zdravstvenih, gospodarskih in socialnih ukrepov končala med gospodarskimi zmagovalci spopada s pandemijo, kar nam je priznal cel svet. 3. Da je odločitev tvoje stranke (SMC, Konkretno) za oblikovanje učinkovite vlade tik po razglasitvi epidemije omogočila Sloveniji, da ni trpela še huje od Bergama. Predstavljajmo si spopad z epidemijo v času volilne kampanje pod vodstvom metalcev puške v koruzo. Kljub težkim časom epidemije smo v naši vladi od samega začetka vztrajali na stališču zakonitosti in preglednosti.«