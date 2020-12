Janša uslišal razočarane mame

Solidarnostni dodatek za otroke

Vlada je v predlog PKP 7 vključila izredno pomoč ob rojstvu otroka, v katerem so zapisali, da se za blažitev posledic epidemije za starše otrok s stalnim prebivališčem v Sloveniji zagotovi 500 evrov izredne pomoči ob rojstvu otroka. Sprva je bilo mišljeno, da bo pomoč za vsakega novorojenčka od uveljavitve paketa (okvirno od 30. 12.) , a je obrambni ministerv ponedeljek popoldne zapisal, da bi pomoč razširili tudi na otroke, rojene letos od epidemije dalje.»Po pogovoru zinsmo sklenili, da bomo poslancem predlagali, da se pomoč v višini 500 evrov zagotovi tudi otrokom, rojenim leta 2020 (od razglasitve epidemije dalje),« je zapisal Tonin na twitterju.Janša je dodal, da je rešitev koalicijsko usklajena. »Vsakega novega dečka ali deklice smo bili in bomo veseli. Starši si zaslužijo priznanje in podporo. In delali bomo z vsemi močmi, da bo prihodnost naših malčkov prijaznejša od leta, ki mineva,« je pojasnil Janša.Slovenija je epidemijo razglasila 12. marca, kar pomeni, da bo eden od staršev s stalnim prebivališčem v Sloveniji dobil 500 evrov pomoči za rojstvo otroka. Prav tako je predvideno, da bodo do izredne pomoči upravičeni vsi otroci, rojeni po sprejemu sedmega paketa pomoči in še eno leto po epidemiji.Vlada je prvotni predlog pojasnjevala s tem, da imajo številne družine v času epidemije nižje dohodke zaradi čakanja na delo ali izgube zaposlitve, prikazuje pa ga tudi v okviru ukrepov družinske politike za spodbujanje rojstev.Za že rojene otroke pa je najpozneje do 31. januarja 2021 predvideno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka. Ta je za prejemnike otroškega dodatka do petega dohodkovnega razreda predviden v znesku 50 evrov na otroka, je povedal minister. Upravičenec je eden izmed staršev oz. rejnikov otrok, ki so bili do tega dodatka upravičeni za november.Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti, posebne vloge pa ne bo treba vlagati, so dodatno sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Spomnili so še na določbo, da se za čas do konca epidemije zviša dodatek za velike družine, in sicer za družine s tremi otroki za 100 evrov, za družine s štirimi ali več otroki pa za 200 evrov. Izplačili na podlagi otroškega dodatka in dodatka za veliko družino se ne izključujeta in družina ju lahko prejme na obeh podlagah.