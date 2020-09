Janša upa na streznitev, mogoče to prinese zima

Preberite še:



Kritična številka so oboleli, ne okuženi

»Upam, da bo s hladnim vremenom prišla streznitev. Da ne bo več prepirov okoli tega, ali so ukrepi pravi ali ne in potrebni ali ne,« je v pogovoru za Novo24 dejal predsednik vlade. Ob tem je dodal, da ves svet sprejema ukrepe, da bi zajezil virus, in da je bistveno upoštevati navodila in se jih držati. Med drugim nošenje mask, ki tako buri duhove in je kar naenkrat toliko samooklicanih strokovnjakov, ki temu nasprotujejo. »Nošenje maske je neprijetno, a je majhna žrtev v primerjavi s tem, kar bo sledilo, če bo zdravstveni sistem v hladni sezoni zaradi koronavirusa preobremenjen, če bodo ljudje umirali in če bo treba uvajati ostre ukrepe.«Zdravniki, medicinske sestre nosijo maske ves dan, vse življenje, pa ne tarnajo. Kot so že napovedali ministra Aleš Hojs, Tomaž Gantar ter vodja svetovalne skupine za covid 19 Bojana Beović, lahko pride do ponovne razglasitve epidemije, kot marca letos. »Število okuženih na dan in število tistih, ki so v bolnišnicah, bi bilo vsaj za polovico manjše, če bi vse ukrepe, ki so bili odrejeni, upoštevali. Tako pa spremljamo različna zborovanja na prostem in druženja, kjer ljudje brez mask pridejo tesno skupaj.« Poudaril je, če se bodo številke še naprej tako dvigale, bodo težave v bolnišnicah in takrat bo treba razglasiti epidemijo.V intervjuju je povedal tudi, da bi lahko vlada sprejela še strožje ukrepe, ampak imajo vsi ti ukrepi tudi ekonomske posledice: »In ni več veliko rezerv, da to blažimo, ni več.«V torkovem jutru je na poslovnem zajtrku AmCham dodal: »Slovenci priporočila upoštevamo bolj kot nekje drugje po svetu, a manj kot, recimo, Nemci.«Odgovoril je tudi na vprašanje, zakaj ob velikem številu okuženih ni tako ostrih ukrepov kot marca. »Kljub večjemu številu ugotovljenih pozitivnih na virus, imamo bistveno manj tistih, ki so zboleli. Kritična številka je število zasedenih bolniških postelj in postelj na intenzivnih oddelkih. Hvala bogu so te številke še obvladljive.«Omenil je tudi (ne)uporabo aplikacije #ostanizdrav, ki jo uporablja malo število ljudi. Precej nenavadno pa je, da imamo na telefonih kopico različnih aplikacij, ki nam dejansko sledijo, kaj delamo, kje smo. Ta aplikacija pa tega ne počne, a je vseeno dvignila veliko prahu.