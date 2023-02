Janša udaril po Urški Klakočar Zupančič: Naj ne trosi neumnosti

Predsednik SDS Janez Janša je na današnji novinarski konferenci predstavil vsebino resolucije o Rusiji, ki bi jo v SDS uvrstili med države, ki podpirajo mednarodni terorizem. Med drugim se je tudi dotaknil poziva predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki meni, da bi bilo prav razmisliti o noveliranju zakonodaje in termin izbrisani nadomestiti z izrazom žrtve. Pri tem je navedla, da nekateri še po treh desetletjih nimajo dostopa do zdravstvenih in socialnih pravic, da je treba najbolj socialno ogroženim takoj zagotoviti vsaj domsko nastanitev in oskrbo v bolnišnici.

Janša je do predloga Urške Klakočar Zupančič izredno kritičen. Ne zdi se mu prav, celo »cinično«, da Urška Klakočar Zupančič na obletnico izida 57. številke Nove revije »v svojem nagovoru niti ne omeni upokojencev, govori pa o krivici t. i. kategoriji izbrisanih,« pravi Janša, ki je vlado pozval, naj z dodatki blaži razkorak med bogatejšimi upokojenci in tistimi, ki imajo nižje pokojnine.

O izbrisanih pravi: »V tej kategoriji so primeri, ki jim je bila dejansko storjena krivica, ki dejansko niso bili obveščeni in niso mogli dobiti dokumentov v času razpadajoče Jugoslavije, največji del te kategorije pa so ljudje, ki so imeli več kot pol leta časa, da si pridobijo slovensko državljanstvo, ki jim je bilo ponujeno vse s stalnim prebivališčem, imeli so pravico za glasovanje na plebiscitu, nekateri so državo zapustili, ker niso želeli verjeti, da bo slovensko državljanstvo realna kategorija. In naravnost cinično je, da morajo tisti, ki imajo 500 evrov pokojnine in ki so pomagali graditi to državo, plačevati tistim, ki niso verjeli v to državo in so zavrnili slovensko državljanstvo, zdaj terjajo nekakšno odškodnino. Svetujemo predsednici DZ, da se poduči o slovenski zgodovini in ne zlorablja zakonodajne oblasti in DZ za trosenje neumnosti,« je bil kritičen.

Janša vlado pozval, naj sprejme izvršilni akt pri resoluciji

SDS je vložila resolucijo, da DZ z njo Rusko federacijo uvrsti med države, ki podpirajo mednarodni terorizem. Janša je dejal, da je poslušal današnji nagovor ruskega predsednika Vladimirja Putina »ruski politični eliti« in med spremljanjem njihovih izrazov na obrazu se je spomnil govora Sadama Huseina pred zalivsko vojno. »Vedo, da vojno izgubljajo in da ima ruski predsednik velike težave pojasniti, kako posebna vojaška operacija v Ukrajini, za katero je bilo rečeno, da bo trajala dva tedna, traja že leto dni.

»Ruska vojska v Ukrajini skupaj s plačanci Wagner izvaja zločine zoper človeštvo, ki so dokazani s tem, ko se odpirajo množična grobišča. /.../ zaradi udara ruske vojske na infrastrukturo, ki služi civilnemu prebivalstvu, povzroča ogromno trpljenja in na tisoče posrednih žrtev. /.../ O zločinu proti človeštvu govorijo tudi ravnanje z vojnimi ujetniki, deportacije in kraje tisočih otrok,« je našteval Janša in vlado pozval, naj se Slovenija z izvršilnim aktom pridruži državam EU pri resoluciji.

Stranka SDS v resoluciji na vlado apelira, da s sprejetjem akta še okrepi politično, humanitarno, gospodarsko in vojaško pomoč Ukrajini.

