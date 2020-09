Janša: To je razlog, da nobena država okoli nas ni razglasila epidemije

Predsednik vlade Janez Janša se je danes udeležil posveta Državnega sveta Republike Slovenije z naslovom Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija, kjer je zbrane tudi nagovoril.



Po dolgotrajnih pogajanjih in sprejetih kompromisih je bil namreč letos 21. julija na ravni EU dosežen dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027, ki ga spremlja tudi instrument za okrevanje in odpornost. Z vidika financiranja ključnih prioritet, je, kot so poudarili tudi v državnem svetu (DS), dogovor dober in pomemben za prihodnji razvoj Slovenije. Dejstvo je, da je v zadnjem desetletju naša država velik del svoje razvojne politike financirala prek kohezijske politike, zato je razvoj slovenskih regij večinoma ali izključno temeljil na razpoložljivih sredstvih evropske kohezijske politike. Janša: Cepiva in zdravila še nimamo Janša je uvodoma dejal, da je minilo že kar nekaj tednov, odkar je na voljo okvir za črpanje evropskih sredstev. »V seštevku so to znatna sredstva, občutno večja kot kadar koli, ki so bila na voljo iz teh virov.« Dejal je še, da je bilo o tem, kako se organizirati, da bi bili uspešni pri črpanju in investiranju, že dovolj govora. Spomnil je, da je zahodna kohezijska regija, ki ji je bil namenjen današnji posvet, statistična tvorba, narejena na silo, zato da Slovenija ne bi še bolj izpadla iz okvira delitev evropskih kohezijskih sredstev, kjer za uvrščanje v različne okvire odloča faktor razvitosti.



Janša je spomnil tudi, da je spomladi poudaril, da drugi val epidemije lahko preživimo brez večjih posledic in večjega zaustavljanja javnega življenja samo, če bomo imeli učinkovito zdravilo, cepivo ali obvezno elektronsko aplikacijo, ki bo opozarjala na okužbo. »Cepiva in zdravila še nimamo. Napovedi so optimistične in držimo pesti, da se bodo uresničile, a v najboljšem primeru bomo to imeli šele v začetku naslednjega leta, vmes pa nas še čaka hladna sezona. In to je v tem trenutku naša velika skrb.« Dodal je, da elektronske aplikacije, ki bi nalagala obveznost, da vsakdo, ki ima virus, to označi in se giblje zgolj ob delujoči aplikaciji, ni. Vsak na novo sprejet ukrep se dodatno tehta Nato je premier nadaljeval, da če bi drugi val epidemije dejansko terjal nekaj podobnih sanacijskih in finančnih ukrepov, kot so sedaj v paketu za okrevanje in odpornost, bi to za Evropo pomenilo težak zalogaj. »Vsi upamo, da se to ne bo zgodilo in celotno evropsko okolje v tem trenutku išče načine za spopad z virusom, ki nas gospodarsko ne bi toliko stal kot spomladi. Tudi zato nobena država okoli nas še ni razglasila epidemije in vsak ukrep, ki se sprejme, se dodatno tehta.«