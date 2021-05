Janša: Težko smo optimistični, razlike so prevelike (V ŽIVO)

Pahor: Želim si, da bi volili predsednika ali predsednico EU

Avbelj: Vse te krize so segle tako globoko, da so zamajale temelje EU

Premierje na Brdu pri Kranju organiziral razpravo o prihodnosti Evrope. Sodelovali bodo tudi predsednik republike, nekdanji minister za zunanje zadeve, pravnikain, nekdanja evropska poslankater prek videokonference svetovalec predsednika republikeKot je uvodoma dejal Janša, je današnja razprava uvod v številne okrogle mize, ki jih bodo v Sloveniji organizirali do konca leta. Nekatere bodo v okviru nacionalne razprave, kako pri nas vidimo prihodnost Evrope, na drugih pa bodo sodelovali tudi funkcionarji in strokovnjaki iz drugih evropskih držav. »Veliko govora bo o zelenem in digitalnem prehodu. Gre za strateško agendo, ki bo zelo vplivala na naš način življenja in prihodnost Evrope,« je poudaril.Epidemija je po besedah premierja odprla dve novi temi, ki bosta zagotovo med prevladujočimi. Eno je vprašanje odpornosti, in sicer graditev evropske odpornosti za boljši spopad z epidemijo, druga pa kibernetska varnost. Premier meni, da je zanj pomembna tudi tema o demografskih izzivih. »V času našega vodenja Sveta EU bo na mizi cel paket zakonskih aktov, vezanih na migracije. Zelo težko smo optimistični, da bomo dosegli velike preboje na področju azila, saj so razlike prevelike,« je opozoril Janša.Tema, ki deli, je po besedah Janše tista o lastnih virih za okrevanje in odpornost po epidemiji.Ta razprava ima po mnenju predsednika Pahorja v luči predsedovanja svetu EU velik pomen. Kot je poudaril, si sam želi bolj povezano Evropo. »Kaj konkretno mislim pod pojmom bolj povezana Evropa? Še v času mojega življenja si želim, da bi imel možnost izvoliti predsednika ali predsednico Evropske unije,« je dejal Pahor.Predsednik države je spomnil, da bomo kmalu bomo praznovali 30let obstoja naše države. »Ta država je bila v njenih zasnovah povezana z idejo demokracije in idejo združene Evrope. Mislim, da je to tudi njena prihodnost. V našem nacionalnem interesu je, da imamo povezano, močno Evropo.«Ustavni pravnik Matej Avbelj je spregovoril o številnih krizah, ki so v zadnjem desetletju prizadele Evropo, svetovalec Petrič pa o vlogi, ki bi jo v Srednji Evropi in na Zahodnem Balkanu morala imeti Slovenija.