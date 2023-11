Janša spregovoril o napada Hamasa na Izrael, poudaril, kdo ima največ koristi

Hamas zagotovo ni imel motiva za izvedbo terorističnega napada na Izrael, ker je vedel, kakšna bo reakcija Izraela, je danes dejal predsednik SDS Janez Janša. Ocenil je, da imata od tega koristi predvsem Rusija in Iran. Prvak NSi Matej Tonin pa je dejal, da mora Slovenija v Varnostnem svetu ZN pokazati ambicioznost za reševanje tega konflikta.

Po oceni prvaka SDS se, ko gre za zločine, prevečkrat pozablja na ključno vprašanje motiva. »Zagotovo Palestinci ali pa Hamas sam ni imel motiva za izvedbo tega gnusnega terorističnega napada, ko je pobijal civiliste po Izraelu, ker je vedel, kakšna bo reakcija Izraela,« je po današnjem posvetu premierja s predsedniki parlamentarnih strank na novinarsko vprašanje odgovoril Janša.

Po njegovih besedah so bile v zvezi z napadom "velike računice in veliki dobički" v Moskvi in Teheranu. »Palestinci s Hamasom vred so šli v to gnusno teroristično akcijo za tuj račun,« je dejal predsednik SDS. Opozoril je, da posledic napada in vojne, ki je sledila, ne čutijo in ne bodo čutili samo Palestinci in Hamas, temveč bo ta vplivala "na dogodke v prihodnosti" tudi v Evropi, vključno z gospodarsko rastjo.

Indikator tega, da sta Rusija in ruski predsednik Vladimir Putin veliko pridobila zaradi napada Hamasa na Izrael, je po mnenju Janše to, da se v javnem prostoru nihče več ne ukvarja z vojno v Ukrajini, kjer je, kot je poudaril, situacija težka. Eden ključnih znakov, da je za napadom Hamasa stal Iran, pa je po oceni Janše to, da so po napadu padli v vodo vzpostavljeni diplomatski odnosi Izraela z nekaterimi arabskimi državami v regiji.

Kaj pravi prvak NSi?

O razmerah v Izraelu in na območju Gaze je po posvetu spregovoril tudi predsednik NSi Tonin. »Slovenija vsekakor ne bi smela imeti manjvrednostnega kompleksa,« je poudaril nekdanji obrambni minister in dodal, da mora kot nestalna članica Varnostnega sveta ZN pokazati ambicioznost in ideje za reševanje bližnjevzhodne krize.

»Slovenski pristop bi moral biti, da bi na vseh straneh (...) iskali tiste subjekte in igralce, ki se zavedajo, da je mir mogoč, da je sobivanje mogoče in da uničenje nasprotnika enostavno ni prava rešitev,« je dejal Tonin ter ocenil, da bi to uničenje pomenilo zgolj novo vojno in nove žrtve.