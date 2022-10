Janša sporočil: Zbranih je 157.182 overjenih podpisov

Stranka SDS je zbrala dovolj podpisov za zahteve za tri referendume, in sicer o predlogih sprememb zakona o vladi, novele zakona o RTVS in sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi. To je prvak SDS Janez Janša sporočil na twitterju. Za vsakega od referendumov so zbrali več kot 50.000 podpisov. »Daleč največja podpora neposredni demokraciji doslej.«

Podrobnosti bodo v stranki predvidoma pojasnili na današnji novinarski konferenci. Kot je zapisal Janša, so skupaj zbrali 157.138 overjenih podpisov na upravnih enotah. Za referendum o predlogu sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi so po njegovih navedbah zbrali 52.182 podpisov, za referendum o predlogu sprememb zakona o vladi 52.280, za referendum o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) pa 52.669 podpisov.

Trije referendumi?

V SDS so sicer zbiranje podpisov za razpis zakonodajnih referendumov začeli 1. septembra, 35-dnevni rok pa se je iztekel v sredo. Natančnega števila zbranih podpisov v času, ko so te zbirali, stranka ni razkrivala.

Po izteku 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov ima sicer pobudnik referenduma sedem dni za vložitev s podpisi podprte zahteve v DZ. Če je ta popolna, ima nato še DZ sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja skladno z referendumsko zakonodajo ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. Določitev dneva glasovanja, do katerega preteče več kot 45 dni od dneva razpisa referenduma, sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.

Doslej je v zgodovini samostojne države potekalo 20 zakonodajnih referendumov, zadnji julija lani, in sicer o zakonu o vodah. Kot kaže, pa se v letošnji, z volitvami obarvani jeseni, obetajo še trije.