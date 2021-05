Končno! Janša sporočil: od ponedeljka cepljenje za vse

Premierje sporočil, da bo od ponedeljka, 10. maja dalje steklo cepljenje tudi vseh odraslih pod 50 let starosti. »Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse. Bodimo odgovorni do sebe in drugih, #CepimoSe in zdržimo še nekaj tednov. Čas je za normalno poletje,« je zapisal.Janša je torej napovedal spremembo strategije cepljenja, po kateri so zdaj med prednostnimi skupinami starejši od 50 let, kronični bolniki in kritična infrastruktura.Ob spremembi strategije cepljenja bo uvedena nova aplikacija za naročanje na cepljenje, podrobnosti pa naj bi na današnji tiskovni konferenci predstavil minister za zdravje. Po dosedanjih zagotovilih, naj bi tiste, ki so se doslej prijavili že preko javne uprave in/ali pri osebnem zdravniku, avtomastsko uvrstili v aplikacijo oz. jih o tem obvestili.Državni sekretar, pristojen za koordinacijo cepljenjaje v sredo povedal, da ima Slovenija maja zagotovljenih najmanj 450.000 odmerkov cepiva, kar bo pospešilo cepljenje pri nas. Pospešitev pa je odvisna tudi od sposobnosti cepilnih centrov, ki se bodo morali pripraviti na bolj množično cepljenje proti covidu 19.