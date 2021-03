Janša povedal, čemu se želijo izogniti in kakšno poletje pričakuje

Šest premierjev se je pogavarjalo, kako zagotoviti več cepiva in doseči bolj enakomerno razporeditev med vse članice EU. FOTO: Leonhard Foeger, Reuters

Ema: koristi večje od tveganj

Evropska agencija za zdravila (Ema) je še vedno prepričana, da so koristi cepljenja s cepivom AstraZenece večja od tveganj za stranske učinke, je sporočila izvršna direktorica Eme Emer Cooke. Emin odbor za varnost sicer še preučuje primere krvnih strdkov po cepljenju s tem cepivom.



Danes se sestaja Emin odbor za varnost (PRAC), v katerem so strokovnjaki iz vseh 27 članic EU in še drugi strokovnjaki, je povedala. Pred dokončno odločitvijo, ki bo predvidoma znana v četrtek, je treba bo besedah Cookove opraviti podrobno analizo primerov krvnih strdkov.



Emin strokovnjak Peter Arlett je pojasnil, da med drugim preučujejo rezultate kliničnih preizkusov, epidemiološke podatke, tudi o pojavu krvnih strdkov, pa tudi delež cepljenih v posameznih državah. Na podlagi vseh podatkov bodo lahko ocenili, ali gre za slučajne dogodke ali so povezani s cepljenjem, je povedal. Ta ocena pa bo znana v četrtek.

Avstrijski kancler, ki je pred dnevi izrazil nezadovoljstvo nad neenakomerno razporeditvijo cepiva proti covidu 19 med članicami EU, je ne Dunaju gostil nekatere svoje evropske kolege, med njimi. Ta se je pridružil pozivom k boljšemu in pravičnejšemu zagotavljanju distribucije cepiva za Evropejce.Koordinator cepljenja, ki je Janšo spremljal na Dunaju, je sporočil, da je bil dosežen dogovor, da šest voditeljev (poleg Kurza in Janše še predsednik češke vlade, bolgarski premier, hrvaški premierin latvijski) takoj nadaljuje pripravo bolj uravnoteženega pristopa distribucije cepiv že danes zvečer. »Letimo domov, da se voditelji posvetujejo, usklajujejo in nadaljujejo pripravo predlogov tudi za tiste, ki niso mogli biti navzoči.«Prav je, da je EU iskala skupne rešitve prek skupnih naročil za cepiva. V izvedbi pa je prišlo do napak in te napake je treba popraviti, je po srečanju povedal Janša. Rešitev je po njegovem v dodatnih količinah: »14 milijonov dodatnih doz cepiva je Evropska komisija že zagotovila in je velik korak v pravo smer.« S skupnimi napori lahko EU zagotovi še dodatne nabave, najmanj 50 do 60 milijonov cepiv. »S temi količinami se lahko princip delitve izravna, s tem pa lahko vsi Evropejci konec junija računamo, da bo epidemija uspešno zaustavljena in bo pred nami normalno poletje.«Ob tem je Janša dodal oseben apel, da se pogodbe Evropske komisije s proizvajalci cepiv naredijo javne: »Mislim, da tu ni nobenih skrivnosti, ki bi jih bilo treba čuvati. V interesu vseh je, da so pogodbe javne. Če je v teh pogodbah kaj narobe, kar je tudi razlog za zamudo pri delitvi cepiva, naj se to popravi.«»Želimo se izogniti novi možni politični krizi, ki bo zagotovo nastala, če bomo junija prišli v situacijo, ko bo polovica držav članic EU imela precepljenost, ki bo epidemijo zaustavljala, druga polovica pa te ne bo dosegala,« je povedal, čemu se želijo izogniti pred poletjem, ko bodo številni Evropejci hoteli na dopustovanje. Slovenija, ki bo v drugi polovici leta prevzela predsedovanje Svetu EU, se pripravlja, »da bomo okrevanje gradili v bolj optimističnem ozračju«.