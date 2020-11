Janša sporoča: Čaka nas najmanj mesec dni trdega boja z virusom (VIDEO)

Predsednik vlade Janez Janša je nagovoril državljane.



Tako med drugim pravi, da »nas čaka nas najmanj mesec dni trdega boja z virusom; za uspeh potrebna plebiscitna večina razuma in solidarnosti«.

»A če bomo v naslednjih tednih uspešni, bomo lahko božič in novo leto preživeli bolj normalno kot krompirjeve počitnice,« je še dodal premier.



Kot pravi, pandemija vpliva na vse. »Od nas vseh, od vsakega posameznika, od vse naše zavzetosti, naše vztrajnosti, trdoživosti, poguma, trme in solidarnosti je odvisno, kako bo šlo naprej. Prepričan sem, da večinsko to solidarnost vsekakor zmoremo. Ne narekujejo jo zgolj čustva, ampak tudi zdrav razum.«

Nekateri ukrepi bodo morali trajati dlje časa

»Zaradi odločitve ustavnega sodišča smo omejeni na sprejemanje ukrepov, ki lahko trajajo brez nove presoje zgolj teden dni. A ne glede na ustavno sodišče je jasno, da bodo morali nekateri ukrepi trajati dlje časa. V bistvu nas čaka najmanj mesec dni trdega boja z virusom in nato še meseci velike previdnosti. Ob večji dostopnosti hitrih antigenskih testov bo mogoče na lažji način zamejiti posamezne izbruhe virusa,«.

Šesti protikoronski paket ukrepov

Premier je napovedal tudi šesti protikoronski paket ukrepov, ki bo šel naslednji teden v parlamet, žal pa to ne bo zadnji, je dodal.







Večja dostoponost hitrih antigenskih testov

Dodal je, da bo ob večji dostopnosti hitrih antigenskih testov mogoče na lažji način zamejiti posamezne izbruhe virusa. Zadnji sestanek evropskih voditeljev pa je minil tudi ob razpravi o ocenah Evropske komisije, ki predvideva možnost splošnega cepljenja v mesecih od aprila do junija prihodnje leto. Če bo ustrezno cepivo na voljo prej, bo na razpolago predvsem za ogrožene skupine.



»Bo težko, a bomo zmogli. Zato, ker se nas velika večina zaveda, da z nujnimi ukrepi ščitimo vse, kar imamo kot skupnost. Za razliko od pesimizma in gneva, ki še vedno seva iz mnogih objav, konkretno delo na prvi bojni črti in velikanska pripravljenost mnogih, da vskočijo in pomagajo, dokazuje, da vse bolj razumemo, kaj je na tehtnici,« je navedel premier. A zgolj večina za uspeh ni dovolj. »Potrebni smo vsi ali vsaj zelo velika večina. Plebiscitna večina razuma in solidarnosti,« je izpostavil.

Janša tudi nad vplivneže: Dovolj je bilo

»Razne vplivneže, ki trdijo, da vlada sprejema ukrepe zato, da straši in ustrahuje ljudi« pa je pozval, da se zaustavijo. »Dovolj je bilo. Cel demokratični svet sprejema ukrepe, ker ceni in varuje življenje. Izkoriščanje globalne zdravstvene krize za rušenje je zloraba stiske, je zavržno, ničvredno početje,« je ocenil. Zagotovil je še, da vlada deluje in bo delovala še naprej, saj so trdoživi.