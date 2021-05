Janša: Slovenija že sodeluje pri proizvodnji cepiva proti covidu 19

Voditelji EU so v okviru neformalnega vrh v Portu razpravljali tudi o morebitnem umiku patentne zaščite pri cepivu proti covidu 19. Pri tem vprašanju v EU ni enotnosti, je ob zaključku vrha danes dejal premier Janez Janša in opozoril, da ključni problem ostaja premajhna proizvodnja cepiva. Ta naj bi kmalu stekla tudi v Sloveniji.



Potem ko so ZDA v sredo napovedale podporo umiku zaščite intelektualne lastnine pri cepivu, se je v Evropski uniji vnela razprava o tem vprašanju. Nekatere države članice so bile na začetku razprave absolutno za liberalizacijo, druge pa absolutno proti. Zdaj se nakazuje neka srednja pot, je potek razprave na vrhu opisal slovenski premier.



Rešitev se poraja v okviru večje prožnosti pri delitvi patentov znotraj EU, kar je v tem trenutku verjetno tudi tista prava pot, meni Janša. Tudi če bi, ko govorimo o vprašanju intelektualne lastnine, šli v popolno liberalizacijo, to v tem trenutku ne bi rešilo ključnega problema, to je premajhna proizvodnja cepiva, je še opozoril. Rešitev za to je povečanje proizvodnje.

Eno od slovenskih podjetij že sodeluje pri čiščenju cepiva

Sicer pa tudi Slovenija po besedah Janše že sodeluje pri proizvodnji cepiva. Eno od slovenskih podjetij namreč sodeluje pri čiščenju cepiva. Eden od velikih slovenskih farmacevtov pa tudi vzpostavlja kapacitete znotraj verige, ki ji pripada, proizvodnja pa naj bi stekla že konec leta, je pojasnil.



Na vprašanje glede možnosti, da bi tudi Slovenija delila cepivo z drugimi državami, je premier opozoril, da niti Slovenija niti nobena druga evropska država še ni dosegla zadostne precepljenosti, da bi lahko ustavili pandemijo.

