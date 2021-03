Janša: Slovenija naj kjerkoli in za kakršnokoli ceno naroči dodatne količine cepiva

Z dodatnim naročanjem rešili vse izpade zaradi zamud pri dobavah cepiva AstraZenece

Predsednik vladeje zatrdil, da je ob prevzemu funkcije ministra za zdravje vsem pristojnim naročil, naj Slovenija kjerkoli in za kakršnokoli ceno naroči dodatne količine cepiva. Sprašuje se, kako je mogoče, da podjetje, ki ne dobavlja v skladu s pogodbo, ne utrpi nobenih sankcij, in meni, da bi bilo treba pogodbe javno objaviti.Kot je Janša spomnil na novinarski konferenci po današnjem sestanku politične in strokovne javnosti na Brdu pri Kranju o soočanju z epidemijo covida-19, je v večini lanskega leta veljalo, da bo cepivo proizvajalca AstraZeneca kot prvo dobilo dovoljenje za uporabo v EU. S tem podjetjem so bile sklenjene tudi prve pogodbe, nato pa je prišlo zapletov v tretji fazi testiranja.Kot prvo je bilo nato v EU odobreno cepivo proizvajalcev Pfizer in BioNTech, kar je sovpadlo tudi z odstopom ministra za zdravjein Janševim začasnim prevzemom vodenja resorja. Takrat je, kot je danes poudaril, vsem pristojnim naročil, da se kjerkoli, kadarkoli in za kakršnokoli ceno naročijo dodatne količine cepiv proti covidu-19.Do takrat je bilo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah favorizirano cepivo AstraZenece.»Teh vprašanj danes ne bi bilo, če bi to podjetje cepivo dobavljalo skladno s pogodbo. Zaradi tega so tiste države, ki so proporcionalno naročile več cepiva pri tem podjetju, po precepljenosti bolj zadaj,« je dejal Janša.Po njegovih navedbah je Slovenija z dodatnim naročanjem rešila vse izpade zaradi zamud pri dobavah cepiva AstraZenece, zato je Slovenija po precepljenosti nad povprečjem držav EU. Ob tem je še izpostavil, da nobena članica ni naročila premalo cepiva, Slovenija je na primer naročila sedem milijonov odmerkov za dva milijona prebivalcev.Težavo Janša vidi v tem, da eno od podjetij ne dobavlja dogovorjenih količin in za to ne utrpi nobenih sankcij.Kot je še dejal Janša, terjajo tudi javno objavo pogodb, da se ugotovi, zakaj AstraZeneca ne dobavlja toliko cepiv, kot bi jih morala. Po njegovih besedah imajo namreč informacije, da je pogodba slaba in jo podjetje izkorišča zaradi komercialnega razloga.