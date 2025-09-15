Janša skočil v zrak: »In tole je organizirala ministrica Katičeva, bo Nataša Pirc Musar kako rekla?« (VIDEO)

Ta konec tedna je na Graški Gori potekalo 37. srečanje borcev, planincev in veteranskih društev ter združenj. Kulturni program je bil posvečen 80. obletnici osvoboditve in konca 2. svetovne vojne.

Andreja Katič, ministrica za pravosodje in predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje je v govoru dejala, da smo »pod zvezdo bili močnejši,«. In še: »Partizanski narodnoosvobodilni boj je bil del boja proti največjemu zlu prejšnjega stoletja, proti fašizmu in nacizmu. Pripadniki sil zla so hoteli izbrisati z zemlje tudi naš narod. Tisti, ki so sodelovali z okupatorjem so bili izdajalci. Zato me danes boli ter mi je popolnoma nesprejemljivo, da lahko kot narod tako hitro pozabljamo. Da se lahko tudi vidni predstavniki našega naroda na primer zbirajo na koncertih, kjer poveličujejo domobranstvo. Kaj se je zgodilo, da so ljudje, ki žalijo, se prostaško izražajo, netijo sovraštvo, ki bi jim še ne dolgo nazaj preprosto obrnili hrbet in se nihče ne bi hotel niti družiti z njimi, postali voditelji?!

Skrbi me za prihodnost, ki jo, ali jo lahko bodo, krojili takšni ljudje. Preprosto sem razočarana, tudi jezna, če je ljudem okoli nas tako vseeno.«

Janša skočil v zrak: In tole je organizirala ministrica Katičeva?

Dogodek na Graški Gori pa je zelo vzenimiril šefa SDS. Tako je Janez Janša na omrežju med drugim X zapisal: In tole je organizirala ministrica

Katičeva? Ministrica za pravosodje in pozivi k smrti? Na vabilu in na odru pa napis, ki neposredno žali državo. Ker pod zvezdo so lahko nekaznovano lagali, žalili, kradli in pobijali. Sedaj javno kričijo, da bi spet. In kot vidite so spet na isti poti. Bo Nataša Pirc Musar kako rekla? Je to politika stranke SD? Žal smo tu. Elon Musk ima prav, ko je zapisal: We must fight back or be murdered.*«

*Moramo se braniti ali pa nas bodo ubili

Zdravnik Muževič: Organizatorji (ministrica za pravosodje!) bi se morali vprašati, kako si lahko dovolijo uporabiti mladega človeka v politične namen

Oglasil se je tudi znani zdravnik in sindikalist Igor Muževič: »Srečanje pod okriljem osebe, ki opravlja funkcijo ministrice za pravosodje, bi moralo biti dobrodošlo, saj je v vabilu zapisano, da »se bodo krepile vezi med vsemi, ki jim je za mir, svobodo in domoljubje«. Na omrežju X pa lahko najdemo tudi posnetek mladeniča, ki je na odru, pred odobravajočim občinstvom, strastno recitiral pesnitev, ki v resnici ne krepi vezi med vsemi, ki jim je za mir, svobodo in domoljubje. Ker gre za recital, ki je izrazito verbalno agresiven do drugače mislečih državljanov, poleg tega pa posebej neprimeren glede na kontekst dogodka – in ker gre za mladega človeka, ki še nima povsem razvitega frontalnega korteksa, kar bi mu olajšalo presojo, kdaj je treba zavreti določene impulze – posnetka ne bom delil naprej. Organizatorji (ministrica za pravosodje!) pa bi se morali vprašati, kako si lahko dovolijo uporabiti mladega človeka v politične namene, na način, ki je v popolnem nasprotju z zapisanim v vabilu. Pravzaprav gre za nadzorovano širjenje sovraštva do drugače mislečih.«