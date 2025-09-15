O POZIVIH K SMRTI

Janša skočil v zrak: »In tole je organizirala ministrica Katičeva, bo Nataša Pirc Musar kako rekla?« (VIDEO)

Letošnje 37. srečanje borcev, planincev ter članov veteranskih in domoljubnih društev na Graški Gori je zelo razburilo šefa opozicije.
Fotografija: Dogajanje na Graški gori. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Odpri galerijo
Dogajanje na Graški gori. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

M. U.
15.09.2025 ob 19:27
M. U.
15.09.2025 ob 19:27

Ta konec tedna je na Graški Gori potekalo 37. srečanje borcev, planincev in veteranskih društev ter združenj. Kulturni program je bil posvečen 80. obletnici osvoboditve in konca 2. svetovne vojne.  

Andreja Katič, ministrica za pravosodje in predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje je v govoru dejala, da smo »pod zvezdo bili močnejši,«. In še: »Partizanski narodnoosvobodilni boj je bil del boja proti največjemu zlu prejšnjega stoletja, proti fašizmu in nacizmu. Pripadniki sil zla so hoteli izbrisati z zemlje tudi naš narod. Tisti, ki so sodelovali z okupatorjem so bili izdajalci. Zato me danes boli ter mi je popolnoma nesprejemljivo, da lahko kot narod tako hitro pozabljamo. Da se lahko tudi vidni predstavniki našega naroda na primer zbirajo na koncertih, kjer poveličujejo domobranstvo. Kaj se je zgodilo, da so ljudje, ki žalijo, se prostaško izražajo, netijo sovraštvo, ki bi jim še ne dolgo nazaj preprosto obrnili hrbet in se nihče ne bi hotel niti družiti z njimi, postali voditelji?!

Skrbi me za prihodnost, ki jo, ali jo lahko bodo, krojili takšni ljudje. Preprosto sem razočarana, tudi jezna, če je ljudem okoli nas tako vseeno.«

Janša skočil v zrak: In tole je organizirala ministrica Katičeva?

Dogodek na Graški Gori pa je zelo vzenimiril šefa SDS. Tako je Janez Janša na omrežju med drugim X zapisal: In tole je organizirala ministrica 

Katičeva? Ministrica za pravosodje in pozivi k smrti? Na vabilu in na odru pa napis, ki neposredno žali državo. Ker pod zvezdo so lahko nekaznovano lagali, žalili, kradli in pobijali. Sedaj javno kričijo, da bi spet. In kot vidite so spet na isti poti. Bo Nataša Pirc Musar kako rekla?  Je to politika stranke SD? Žal smo tu. Elon Musk ima prav, ko je zapisal: We must fight back or be murdered.*«

*Moramo se braniti ali pa nas bodo ubili

Zdravnik Muževič: Organizatorji (ministrica za pravosodje!) bi se morali vprašati, kako si lahko dovolijo uporabiti mladega človeka v politične namen

Oglasil se je tudi znani zdravnik in sindikalist Igor Muževič: »Srečanje pod okriljem osebe, ki opravlja funkcijo ministrice za pravosodje, bi moralo biti dobrodošlo, saj je v vabilu zapisano, da »se bodo krepile vezi med vsemi, ki jim je za mir, svobodo in domoljubje«. Na omrežju X pa lahko najdemo tudi posnetek mladeniča, ki je na odru, pred odobravajočim občinstvom, strastno recitiral pesnitev, ki v resnici ne krepi vezi med vsemi, ki jim je za mir, svobodo in domoljubje. Ker gre za recital, ki je izrazito verbalno agresiven do drugače mislečih državljanov, poleg tega pa posebej neprimeren glede na kontekst dogodka – in ker gre za mladega človeka, ki še nima povsem razvitega frontalnega korteksa, kar bi mu olajšalo presojo, kdaj je treba zavreti določene impulze – posnetka ne bom delil naprej. Organizatorji (ministrica za pravosodje!) pa bi se morali vprašati, kako si lahko dovolijo uporabiti mladega človeka v politične namene, na način, ki je v popolnem nasprotju z zapisanim v vabilu. Pravzaprav gre za nadzorovano širjenje sovraštva do drugače mislečih.«

 

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Janez Janša Nataša Pirc Musar Andreja Katič srečanje Graška gora

Priporočamo

Janša skočil v zrak: »In tole je organizirala ministrica Katičeva, bo Nataša Pirc Musar kako rekla?« (VIDEO)
Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška: Najbolj perverzna oblika cenzure je avtocenzura (VIDEO)
Drama v Srbiji! Pevko, ki podpira Vučića morala evakuirati policija, nastal vsesplošen kaos (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Komentarji:

Priporočamo

Janša skočil v zrak: »In tole je organizirala ministrica Katičeva, bo Nataša Pirc Musar kako rekla?« (VIDEO)
Gen kupil Gorenjske elektrarne za 36 milijonov, kaj to pomeni za 32 zaposlenih?
Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška: Najbolj perverzna oblika cenzure je avtocenzura (VIDEO)
Drama v Srbiji! Pevko, ki podpira Vučića morala evakuirati policija, nastal vsesplošen kaos (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Predstavitvene informacije

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.