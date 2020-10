Janša sklical sejo sveta za nacionalno varnost

Od petka novi ukrepi

Epidemiologi bodo zaradi preveč okužb z novim koronavirusom prioritetno iskali stike okuženih v domovih starejših, socialnovarstvenih zavodih, šolstvu, zdravstvu in skupnih gospodinjstvih, je povedal predstojnik centra za nalezljive bolezni na Nijz Mario Fafangel. Računajo na vse okužene, da sami obvestijo stike, ti pa naj ravnajo preventivno.



Sredine vnovične rekordne številke odkritih okužb z novim koronavirusom je premierna twitterju pospremil z napovedjo seje sveta za nacionalno varnost za petek ob 15. uri. Na njej bodo razpravljali o razmerah, v katerih je Slovenija zaradi širjenja novega koronavirusa. Na dnevnem redu je tudi razprava o nezakonitih migracijah.Vlada je sicer danes na dopisni seji sprejela nove omejitvene ukrepe . Od petka bo tako zbiranje omejeno na največ 10 ljudi. Zbiranja oziroma prireditve z udeležbo do 500 ljudi bodo mogoče v primeru pozitivnega mnenja Nijz, a bo na teh dogodkih prepovedana strežba pijače in hrane, je povedal minister za notranje zadeve. Napovedal je tudi strožji nadzor na petkovih protestih.V gostinskih lokalih bodo lahko po novem stregli hrano in pijačo le gostom, ki sedijo za mizo. Pri tem bodo morali gosti vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje, če seveda ne gre za osebe iz istega gospodinjstva. Omejeno pa bo tudi največje število strank v trgovinah, bankah in drugih javnih ustanovah, in sicer na eno osebo na 20 kvadratnih metrov.O nezakonitih migracijah pa je Hojs že pretekli teden dejal, da je organizirani trg za tihotapljenje migrantov v polnem razcvetu. Spomnil je tudi, da si ministrstvo še vedno želi aktivacije člena 37 a zakona o obrambi, ki bi Slovenski vojski podelil podobna pooblastila za delo na meji, kot jih ima policija.Na ministrstvu sicer iščejo še druge možnosti. »Ugotovili smo, da schengenski zakonik dopušča nadzor nad mejami tudi drugim državnim organom, ne zgolj policiji,« je za Televizijo Slovenija dejal Hojs. Na MNZ so pojasnili, da je mislil finančno upravo, inšpektorate in tudi vojsko.