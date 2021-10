Janša se je razburil: So proti višjim plačam, a ne vedo, zakaj

V parlamentu je predlog novele zakona o dohodnini, ki med drugim prinaša zvišanje splošne olajšave in razbremenitev dohodkov iz kapitala. Poslanci koalicije ugotavljajo, da se bodo neto prihodki državljanov zvišali, opoziciji pa se zdijo predlagane spremembe nevarne za vzdržnost javnih financ.

Finančni minister Andrej Šircelj, kot poroča STA, opozarja, da z zvišanjem splošne olajšave tisti prihodki, ki so nujno potrebni za življenje, ne bodo več obdavčeni. »Gre za moralno in etično vprašanje, ali država obdavčuje dohodke, ki so nujni za preživetje,« je dejal. Kot obljubljajo v koaliciji, bi zvišali davčno olajšavo, neto prihodki ljudi pa bi se zato zvišali.

V opoziciji ugotavljajo, da predlagane spremembe pri dohodnini le navidez dajejo vsem, vendar največ ugodnosti ponujajo tistim, ki že sicer zaslužijo največ. Seniorska olajšava bi resnično spremembo pomenila le za tistih 21.000 upokojencev s pokojninami nad 1.500 evrov. Kritizirajo tudi znižanje stopnje davka v najvišjem, petem dohodninskem razredu s 50 odstotkov na 45 ter neobdavčenje božičnice za direktorje. Noveli nasprotujejo tudi zaradi njenega učinka na prihodke občin.

Noveli zakona o dohodnini nasprotujejo tudi v Zvezi svobodnih sindikatov. Njena predsednica Lidija Jerkič je o tem spregovorila v eni izmed oddaj nacionalnega radia, pri tem pa se nekoliko nerodno izrazila. Na njeno izjavo, ki je vzeta iz konteksta, se navezuje premier Janez Janša v svojem tvitu, ki se glasi: »Neverjetno!!! So proti višjim plačam delavcev, ne znajo pa razložiti, zakaj.« Jerkičeva je to res izrekla, vendar je poudarila tudi besedo preprosto. Celotna izjava se torej glasi: »Ne znam razložiti ljudem, zakaj nismo zelo navdušeni nad spremembo, ki prinaša večji neto prejemek. Ne znam preprosto razložiti.«

Po predlogu se bo splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljalo vsi zavezanci za dohodnino, postopno do leta 2025 zvišala z današnjih 3.500 evrov na 7.500 evrov. To za delavca z minimalno plačo že leta 2022 pomeni 160 evrov več, za delavca s povprečno plačo 260 evrov več in za tistega s trikratnikom povprečne plače 330 evrov več. Do leta 2025 se bodo te številke zvišale na 640 do 1.320 evrov.

Druge predlagane novosti so znižanje stopnje dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov z današnjih 27,5 odstotka na 25 odstotkov, davčna razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem ter seniorska olajšava v višini 1.500 evrov za starejše od 70 let.

