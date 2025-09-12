Janša udaril glede umorov in barbarstva: »Zaradi levih je tudi Slovenija na robu«

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek pozval svoje podpornike, naj se mirno odzovejo na umor desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Pokojni Charlie Kirk. FOTO: Cheney Orr Reuters

Zvezna policija FBI je razpisala 100.000 dolarjev nagrade za informacije o strelcu, objavila fotografije varnostnih kamer osumljenca in skupaj z guvernerjem Utaha Charliejem Coxom prosila javnost za sodelovanje.

Mnenja bralcev Bralec Jože: Pravilno Janša Bralec Bojan: Bolnik.... Bralec Joe: Kramberger, Mrlak... Bralka Tanja: Ni vredno komentarja ta nadut osebek Bralec Gregor: Odlično Bralka Marjetka: Ta ne ve kaj želi in kaj govori. Svoje bolestne izpade pa podtika drugim. Bolano Bralec Marjan: Se strinjam z napisanim JJ! Bralka Ilona: Super ima prav Bralka Jelena: Tukaj ni potrebno veliko povedati. Nikomur se življenje ne sme vzeti! V politiki pa..,če želimo demokracijo,ne smejo obstajati skrajnosti. Ne leve ne desne. Politiki morajo biti sposobni demokrati Bralec Neznanec: Kar lahko pričakuješ ob levičarja, bivšega komunista, danes pa "pobožnega" kristjana. Saj veste kaj je rekel g.Kramberger: bojte se komunistov ki bodo začeli hoditi v cerkev....In tak je JJ in večina vodstva SDS! Bralec Bogo: Strinjam se z njegovo izjavo Bralec Iztok: Vsaka beseda je resnica. Tudi dobrotnika iz Njegove g.Krambergerja so pokončali levičarji, ker jim je šel predaleč. Slovenija zbudi se In komentar naj bo brez cenzure, ne tako kot prejšnji

Umor desničarskega vplivneža odmeva tudi v Sloveniji. Poročali smo že, da je desni politični komentator Mitja Iršič ocenil, da so »ubili bodočega predsednika. Levica ni sposobna zmagati v debati, zato bi raje razbijala in ubijala.«

Janša o barbarstvu in levih

Predsednik SDS Janez Janša je, kot smo navedli, že ob prvih informacijah, da so streljali na Kirka, zapisal, da moli zanj. Zdaj pa je na omrežju Facebook objavil še daljše razmišljanje ter zatrdil, da je Slovenija zaradi levice na robu.

Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

»Civilizacija = stanje, ko je vsakemu dana svoboda izražanja in ko se tistim, s katerim se ne strinjaš, ne jemlje beseda, ne preganja in ne grozi s smrtjo.

Ko se to začne dogajati, pride družba do roba in nato z umori zdrkne čez. V barbarstvo. Zaradi levih je tudi na robu. Počivaj v miru, Charlie Kirk.

Tvoja dejanja niso bila zaman. Še naprej se bomo borili za svobodo izražanja in ne bomo se pustili ustrahovati tistim, ki nas želijo utišati.«

Kako komentirate Janševe besede vi?