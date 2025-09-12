CHARLIE KIRK IN SLOVENIJA

Janša udaril glede umorov in barbarstva: »Zaradi levih je tudi Slovenija na robu«

Poglejte, kako se je prvak SDS odzval na umor ameriškega desničarskega aktivista.
Fotografija: Janez Janša in pokojni Charlie Kirk. FOTO: Cheney Orr Reuters/ Blaž Samec
Janez Janša in pokojni Charlie Kirk. FOTO: Cheney Orr Reuters/ Blaž Samec

M. U.
12.09.2025 ob 10:12
12.09.2025 ob 13:55
M. U.
12.09.2025 ob 10:12
12.09.2025 ob 13:55

Čas branja: 1:44 min.

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek pozval svoje podpornike, naj se mirno odzovejo na umor desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Pokojni Charlie Kirk. FOTO: Cheney Orr Reuters
Pokojni Charlie Kirk. FOTO: Cheney Orr Reuters

Zvezna policija FBI je razpisala 100.000 dolarjev nagrade za informacije o strelcu, objavila fotografije varnostnih kamer osumljenca in skupaj z guvernerjem Utaha Charliejem Coxom prosila javnost za sodelovanje.

Mnenja bralcev 

Bralec Jože: Pravilno Janša

Bralec Bojan: Bolnik....

Bralec Joe: Kramberger, Mrlak...

Bralka Tanja: Ni vredno komentarja ta nadut osebek

Bralec Gregor: Odlično

Bralka Marjetka: Ta ne ve kaj želi in kaj govori. Svoje bolestne izpade pa podtika drugim. Bolano

Bralec Marjan: Se strinjam z napisanim JJ!

Bralka Ilona: Super ima prav

Bralka Jelena: Tukaj ni potrebno veliko povedati. Nikomur se življenje ne sme vzeti! V politiki pa..,če želimo demokracijo,ne smejo obstajati skrajnosti. Ne leve ne desne. Politiki morajo biti sposobni demokrati

Bralec Neznanec: Kar lahko pričakuješ ob levičarja, bivšega komunista, danes pa "pobožnega" kristjana. Saj veste kaj je rekel g.Kramberger: bojte se komunistov ki bodo začeli hoditi v cerkev....In tak je JJ in večina vodstva SDS!

Bralec Bogo: Strinjam se z njegovo izjavo

Bralec Iztok: Vsaka beseda je resnica. Tudi dobrotnika iz Njegove g.Krambergerja so pokončali levičarji, ker jim je šel predaleč. Slovenija zbudi se In komentar naj bo brez cenzure, ne tako kot prejšnji

Umor desničarskega vplivneža odmeva tudi v Sloveniji. Poročali smo že, da je desni politični komentator Mitja Iršič ocenil, da so »ubili bodočega predsednika. Levica ni sposobna zmagati v debati, zato bi raje razbijala in ubijala.«

Janša o barbarstvu in levih

Predsednik SDS Janez Janša je, kot smo navedli, že ob prvih informacijah, da so streljali na Kirka, zapisal, da moli zanj. Zdaj pa je na omrežju Facebook objavil še daljše razmišljanje ter zatrdil, da je Slovenija zaradi levice na robu.

image_alt
Je bil ubit zaradi šokantnega razkritja o Zelenskem in agenciji CIA? Umor Charlieja Kirka dobil nepričakovan preobrat

Janez Janša. FOTO: Blaž Samec
Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

»Civilizacija = stanje, ko je vsakemu dana svoboda izražanja in ko se tistim, s katerim se ne strinjaš, ne jemlje beseda, ne preganja in ne grozi s smrtjo.

Ko se to začne dogajati, pride družba do roba in nato z umori zdrkne čez. V barbarstvo. Zaradi levih je tudi na robu. Počivaj v miru, Charlie Kirk.

Tvoja dejanja niso bila zaman. Še naprej se bomo borili za svobodo izražanja in ne bomo se pustili ustrahovati tistim, ki nas želijo utišati.«

 

Kako komentirate Janševe besede vi? 

Več iz te teme:

Janez Janša umor ZDA Donald Trump Slovenija SDS Charlie Kirk

Janša udaril glede umorov in barbarstva: »Zaradi levih je tudi Slovenija na robu«
Še ena smrt na slovenskih cestah, umrl je na kraju nesreče
Pretresljivo pričevanje očeta male Fride, ki jo je zbil pijani voznik: družina prejela obvestilo policije
Poroka z Janom Plestenjakom? Njegova Tadeja nam odgovarja ...

Janša udaril glede umorov in barbarstva: »Zaradi levih je tudi Slovenija na robu«
Še ena smrt na slovenskih cestah, umrl je na kraju nesreče
Pretresljivo pričevanje očeta male Fride, ki jo je zbil pijani voznik: družina prejela obvestilo policije
Poroka z Janom Plestenjakom? Njegova Tadeja nam odgovarja ...

