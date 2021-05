Janša razkril, kdaj bomo predvidoma premagali epidemijo

Število cepljenih po regijah in spolu. FOTO: Nijz

Število cepljenih po starostnih skupinah. FOTO: Nijz



IJS: Velik mejnik lahko dosežemo že konec maja

Projekcija IJS. FOTO: IJS

Slovenija je končno v rumeni fazi, kot kaže pa tudi premiermeni, da smo na dobri poti pri premagovanju epidemije. Po njegovih besedah je zaradi prebolevnosti in cepljenja vsaj delno zaščitenih že 800.000 prebivalcev Slovenije. Premier meni, da bomo po vsej verjetnosti do poletja premagali epidemijo, seveda ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.Nacionalni inštitut za javno zdravje poroča, da je bilo z vsemi odmerki cepljenih že več kot 294.000 ljudi. Cepilo se je več žensk kot moških, največ ljudi pa so cepili s cepivom Pfizer-Biontech.Po podatkih sledilnika covida 19 pa smo po 14-dnevni pojavnosti na 100 tisoč prebivalcev še vedno obarvani rdeče. To je razvidno tudi iz grafa, ki prikazuje, kako nam kaže v primerjavi z drugimi evropskimi državami.Pristojni so objavili tudi graf, ki prikazuje, koliko odmerkov cepiva je bilo dobavljenih in koliko porabljenih ter število državljanov, ki so bili cepljeni z enim odmerkom oziroma dvema.Spodnji graf pa prikazuje sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po regijah. Trenutno najbolje kaže koroški regiji, najslabše pa primorsko-notranjski.Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je bilo v ponedeljek 456. Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb upadlo pod 300 na dan. S tem bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 456 in ocenjeno reprodukcijsko število R=0,78, bi lahko po napovedih Instituta Jožef Stefan (IJS) to stanje dosegli konec maja. Takrat bi lahko po vsej verjetnosti lahko dosegli tudi prehod v zeleno fazo.