Janša razkril, kaj se bo morda z ukrepi zgodilo za božič

Premier Janez Janša je za Planet TV dejal, da nima nobenih težav s tem, če kdo, ki ima večino, vloži konstruktivno nezaupnico v DZ in sestavi novo vlado. A dvomi, da kdo v položaju, ko je treba 'garati noč in dan', želi prevzeti vladanje. Napovedal je, da bodo nekateri protikoronski ukrepi veljali tudi za božič, a upa, da ne tako strogi, kot sedaj.



Na vprašanje, v kakšnih odnosih je z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem in ali meni, da je v epidemiji covida-19 storil dovolj, je Janša odgovoril s prispodobo, da je to tako, kot bi šefa avtomobilistične ekipe sredi tekme, med pavzo vprašal, če je zadovoljen z vozniki, pri čemer pa zanemarimo dejstvo, da eni vozijo mercedese in ferrarije, drugi pa škode in golfe. »Golf gre 130 km na uro, ne pa 250« Kot je dejal, vladna ekipa s kapacitetami in okoljem, ki ga imajo na voljo, dela to, kar lahko. Niso pa trenutno v položaju, da bi lahko takoj storili vse, za kar vidijo, da bi morali narediti. »Golf gre 130 km na uro, ne pa 250,« je ponazoril in dodal, da se vsi ministri zelo trudijo, in to za plačo, ki je ena najnižjih glede na BDP v Evropi. Zato bi bilo po njegovem mnenju neprimerno, če bi kogar koli kritizirali. Po njegovih besedah je odnos s celotno ministrsko ekipo zelo deloven, 'praktično delamo dneve in noči', njihova komunikacija pa da je konstruktivna in intenzivna. »Mislim, da ni bilo vladne ekipe, ki bi tako konstruktivno sodelovala,« je dejal. Opozorilo glede KUL Janša se je odzval tudi na informacije, da naj bi imela Koalicija ustavnega loka (KUL), že zagotovljenih 46 poslanskih glasov. Opozoril je, da KUL sestavljajo iste stranke, ki so že imele manjšinsko vlado, a so jo sami porušili. In tudi če bi v KUL imeli 46 glasov, Janša dvomi, da bi želeli prevzeti vladanje.



Problem vidi tudi v tem, 'da se meša ukrepe za ustavitev epidemije in kritiko vlade'. Ponovno je pozval vse državljane, naj upoštevajo ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa. »Z zakonom ali ukrepom ne moreš ustaviti virusa, lahko ga ustavimo samo z razumom in solidarnostjo,« je dejal. Ukrepi le ne bodo tako strogi? Glede veljavnosti teh ukrepov pa je napovedal, da bodo nekateri gotovo veljali tudi v času božiča, upa pa, da ne tako strogi, kot so zdaj.