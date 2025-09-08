ZADEVA PATRIA

Janša proti državi: zahteval skoraj milijon, dobil bo veliko manj

Janšev zahtevek v višini okoli 900.000 evrov je bil, kot je junija povedal njegov odvetnik Franci Matoz, vezan na dolžino trajanja postopka.
Fotografija: FOTO:
Odpri galerijo
FOTO:

STA, N. P.
08.09.2025 ob 15:01
STA, N. P.
08.09.2025 ob 15:01

Poslušajte

Čas branja: 2:35 min.

Kranjsko okrožno sodišče je zaradi kazenskega postopka v zadevi Patria predsedniku SDS Janezu Janši dosodilo še dodatnih 39.215,98 evrov odškodnine, danes poroča spletni Dnevnik. Janša je zaradi domnevnih krivic, ki naj bi jih doživel v kazenskem postopku, od države sicer zahteval okoli 900.000 evrov odškodnine. Sodba še ni pravnomočna.

Po poročanju Dnevnika, ki mu je sodišče danes potrdilo vsebino sodbe, je bilo »odločeno, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki v roku 15 dni plačati 39.215,98 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 9. 2017 dalje do plačila«.

Glavna obravnava tožbe Janše proti državi je sicer potekala junija letos. Janša je takrat dejal, da so mu s kazenskim pregonom in obsodbo onemogočili, da bi sodeloval v volilni kampanji, saj so ga malo pred volitvami poslali v zapor. Ponižanja pa so se nadaljevala tudi po odločitvi ustavnega sodišča. Kot je povedal, se ga še vedno marsikdaj javno obravnava, kot da je bil pravnomočno obsojen. Ob tem je izpostavil predvsem razprave in izjave koalicijskih poslancev, tudi predsednice DZ.

Postopek »ni bil zakonit«

Država je Janši v začetku tega leta zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria skupaj z obrestmi že izplačala 44.000 evrov odškodnine.

Janšev zahtevek v višini okoli 900.000 evrov pa je bil, kot je junija povedal njegov odvetnik Franci Matoz, vezan na dolžino trajanja postopka, za katerega menijo, da ni bil zakonit, na odmevnost zadeve, na nezakonito prestajanje zaporne kazni in na to, da se kot posledica tega postopka še vedno posega v Janševo dobro ime in osebnost.

Janša je bil leta 2014 zadevi Patria pravnomočno obsojen, a je ustavno sodišče sodbo leta 2015 razveljavilo, primer pa je nato zastaral. Janša je tako zahteval, da se mu zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v trajanju 176 dni izplača odškodnino v višini 900.000 evrov, od tega 100.000 evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter 800.000 evrov za poseg v čast in dobro ime.

STA na odziv Janše še čaka.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Janez Janša odškodnina patria sodišče zapor tožba sojenje SDS država Franci Matoz

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Bo Luka Dončić nared za četrtfinale? Oče Saša tole sporoča

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Bo Luka Dončić nared za četrtfinale? Oče Saša tole sporoča

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.