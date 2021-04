Janša protestnikom poslal jasno sporočilo (FOTO, VIDEO)

Protest v Ljubljani 27. aprila 2021. FOTO: Boštjan Fon

V središču Ljubljane se je popoldne zbrala večtisočglava množica, ki je na dan upora proti okupatorju protestirala proti trenutni vladi. » Vztrajali bomo do konca, dokler ne odstranimo fašizma in janšizma ,« je med drugim dejal, ki je vodil protestnike. Protestniki so se podali tudi pred sedež vlade, kjer je Jenull zbrane vprašal, čigave so ulice, kdo plačuje policijo, protestniki pa so odgovarjali, da so njihove oziroma da jo oni.Med protestom je bilo na Trgu republike slišati vzklike, da je treba dati maske gor, pa tudi vzklike, da jih je treba dati dol. Jenull je dejal, da kdor hoče imeti masko, naj jo ima, kdor je noče, pa ga nihče ne more prisiliti v nošenje.Protest se je končal okoli 19.30, nedolgo zatem pa se je oglasil premier»Ob preko 10.000 aktivnih okužbah s covid 19 v državi in epidemiološki omejitvi zbiranja do 10 ljudi bo tole današnje množično širjenje virusa v naslednjih tednih povzročilo na stotine resno bolnih in mrtvih,« je na twitterju (nelektorirano) zapisal Janša, zraven pa dodal ključnikzločin'.Ob videoposnetku protestnikov na Prešernovem trgu, od koder so se nato podali še pred vlado in na Trg republike, ki ga je objavil kandidat na LMŠ na parlamentarnih volitvahin poleg zapisal »Revolucija!in tisočero grl,« pa je Janša komentiral, da je to »revolucijski izbruh novih okužb. Prva žrtev bo zdravstveni sistem, nato pa oboleli za covidom 19.«Kmalu se je oglasil tudi minister za notranje zadeve, ki se je obregnil ob Jenulla. »Ko se Jenull na odru dere, da plačuje policijo, potem veste, da absurdnost nima meja. Človek, rojen z zlato žlico v ustih, ki v življenju ni ustvaril niti evra in je vseskozi bil pijavka državnega denarja, se samopromovira za davkoplačevalca.«Policija je še pred začetkom protesta opozorila, da bo na neprijavljenih shodih opravljala naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevanja kršitev javnega reda in miru, nadzirala pa da bo tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali. Območje shoda in konkretni postopki s policisti bodo videonadzorovani.