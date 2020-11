Janša predlagal enourno oddajo, RTV odgovarja na twitterju

Koronavirus kroji naša življenja. FOTO: Nexu Science Communication, Reuters

RTV bi v oddajo o covid-19 povabila opozicijo

Pojasnilo na očitke predsednika vlade, da mu RTV Slovenija ni pripravljena odstopiti uro programskega časa



Predsednika vlade Republike Slovenije smo samo v zadnjih dveh mesecih kar nekajkrat povabili v oddajo Odmevi, a so vabilo v njegovem kabinetu vsakokrat zavrnili. Če nanizamo podatke samo za zadnje dva tedna: od desetih delovnih dni je predsednik vlade prejel tri vabila v Odmeve – v četrtek, 5. novembra, v četrtek, 12. novembra, vabilo za gostovanje smo znova poslali danes zjutraj in odgovor še čakamo.



Predsednika vlade smo povabili tudi k enournemu intervju konec novembra ali v začetku decembra. V skladu s Poklicnimi merili in načeli novinarske etike v naših programih, moramo v 24 urah pogovor pripraviti tudi s predstavniki opozicije. Zaradi tega smo v kabinet predsednika vlade poslali predlog, da bi oddajo pripravili 30. novembra ali pa 7. decembra. Obe oddaji bi tako lahko ustrezno umestili v spored in ju tudi napovedali v naših programih, da bi si ju ogledalo čim večje število gledalcev. Vedno smo si in si bomo tudi v bodoče prizadevali, da bi mnenja vodilnih v državi našla prostor v naših oddajah, tako, denimo, v nedeljo načrtujemo pogovor s predsednikom države v oddaji Politično s Tanjo Gobec.

V danih razmerah, ko se vse vrti okoli koronavirusa, okuženih, ukrepov in smrti, nobena informacija ne sme biti odveč. Očitno pa ljudje še vedno veliko stvari ne vedo, sploh sodeč po tem, kako nosijo maske, se še vedno družijo, da so nakupovalna središča (kjer so določene trgovine odprte) polna itd.Zato ne bi smela biti prošnja vlade in predsednika vlade, da bi o covid-19 govorili v enourni oddaji na državni in javni televiziji, nič nenavadnega ali nesprejemljivega. A kot kaže je tako. Janša je na twitterju v četrtek zapisal takole: »Smo sredi izjemno resnih razmer, neprimerljivih s čemerkoli, kar smo preživeli doslej. @RTV_Slovenijasmo za nedeljo ali ponedeljek predlagali 1h pogovor o stanju in ukrepih @vladaRS . A "nacionalka" s 3 programi nima programskega časa. Edina javna TV v katerikoli državi.«Drugo vprašanje je seveda, kako bi to oddajo pripravili in ali bi bila namenjena političnemu streljanju puščic ali dejansko covid-19 brez obtoževanja in podtikanja.Na RTV Slovenija smo poslali vprašanje, zakaj so zavrnili Janšo. Odgovorili nam niso, so pa zapisali odgovor Janši na twitterju. V oči pa bode to, da bi takšno oddajo pripravili konec novembra ali začetek decembra in da bi vanjo povabili opozicijo.