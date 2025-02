Janša takole pred Srbi brani Hrvata, ki so mu blizu ustaši (VIDEO)

Hrvaška rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu osvojila srebro. Ko so se fantje vrnili domov, so jih na osrednjem trgu v Zagrebu pričakali navdušeni navijači, pa tudi kontroverzni pevec Marko Perković - Thompson. To seveda ni bilo všeč medijem v Srbiji, ki so zato zelo kritično komentirali dogajanje na Trgu bana Jelačića.

Rokometaši so njegove pesmi prepevali že na poti domov, nato pa je pevec, ki je znan tudi potem, da ne skriva simpatij do ustaštva, nastopil še na uradnem sprejemu srebrnih rokometašev. In srbski mediji so ponoreli, očitki so šli v smer, da je rokometašem pel pevec, ki poveličuje zločine nad Srbi.

Janša bi rad, da Thompson nastopi pri nas

Ob tem ni mogel ostati tiho prvak slovenske opozicije Janez Janša, ki je že večkrat izrazil občudovanje do hrvaškega pevca.

Tako je na omrežju X med druginm zapisal, da »Jugoslavije ni več, a njeni ostanki še vedno živijo v glavah balkanskih levičarjev in medijev. Marko Perkoviċ Tompson je hrvaški domoljub, ki se je leta 1991 boril zoper istega agresorja kot mi Slovenci. Fašisti so kvečjemu tisti, ki so nas takrat napadli ali izdali in ki danes prepovedujejo njegove koncerte. Čas bi bil, da nastopi tudi v Sloveniji in da se lahko vsak sam v živo prepriča o kvaliteti in vsebini njegovih pesmi.«