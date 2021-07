Janša: Pred SDS je finale pred volitvami

V manj kot letu dni bodo parlamentarne volitve, je na poletnem taboru SDS v Bovcu spomnil predsednik stranke, ki je člane pozval k pripravljenosti za delo v volilnem letu.Janša je pred zbranimi na bovškem letališču poudaril, da se je stranka po zadnjih volitvah kljub zmagi znašla v opoziciji, nato pa prevzela breme oblasti in sedaj že skoraj poldrugo leto državno uspešno vodi skozi epidemijo covida 19. Zdaj je pred njo finale pred super volilnim letom 2022, v katerem bodo morali dosežke stranke njeni člani in simpatizerji ponesti med ljudi, je dodal.Zahvalil se je vsem, ki med epidemijo pomagajo tistim, ki si sami ne morejo pomagati. »Šele sedaj se zavedamo, kaj pomeni solidarnost,« je dejal. Zbrane je pozval k cepljenju, ki da je edina možnost, da se svet izkoplje iz epidemije.O vodenju vlade v času od lanskega marca je dejal, da je SDS v tem času delovala po načelu 'kolikor bolje za Slovenijo, toliko bolje za SDS', medtem ko so nasprotniki delovali po obratnem načelu - 'slabše kot gre Sloveniji, bolje je zanje'.Kljub metanju polen pod noge pa je Slovenija po njegovih besedah danes uspešna država z visoko gospodarsko rastjo, nizko brezposelnostjo in z odpiranjem novih delovnih mest. Čeprav je z izdajo 60-letnih obveznic povečala dolg, pa so obresti na ta dolg negativne, kar pomeni, da posojilodajalci verjamejo, da bo Slovenija čez 60 let še obstajala in ga bo zmožna odplačevati.Povedal je še, da državljani uspeh države najbolj občutijo v denarnicah, torej ob rasti plač in nižjih življenjskih stroških. »Uspehov iz časa te vlade naj ne pozabijo, ko se bo začela volilna kampanja za prihodnje volitve, kjer bo moral nekaj prispevati vsak podpornik stranke,« je dejal. Prepričan je, da bodo na naslednjem taboru proslavljali novo zmago SDS na volitvah.Pred Janšo so zbrane nagovorili tudi vodja poslanske skupine SDS iz bližnje Srpenice, generalni sekretar SDS, podžupan občine Bovecter, predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala, ki letos praznuje 100. obletnico ustanovitve.