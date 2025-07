Ne boste verjeli, kaj je Janša objavil pred parlamentarnim vrhom: »Še malo in ...« (FOTO)

Zunanje temperature so se po več tednih nekoliko umirile, a na političnem parketu bo danes kljub temu vroče. Predsednike parlamentarnih strank namreč čaka razprava o kar dveh morebitnih posvetovalnih referendumih – o povišanju izdatkov za obrambo, pobudnik katerega je bila Levica, podprli pa so jo še v SD, SDS in NSi, ter o izstopu Slovenije iz Nata, kar želijo predlagati v Gibanju Svoboda.

»Možni sta samo dve poti: ali ostanemo v zvezi in plačujemo članarino ali pa iz zveze izstopimo. Vse ostalo je populistično zavajanje državljanov Slovenije,« je pred enim tednom dejal prvak Svobode in predsednik vlade Robert Golob.

Da članstvo Slovenije v Natu ne bi smelo biti vprašanje, so medtem prepričani mnogi tako politiki kot strokovnjaki. Mednarodni pravnik Miha Pogačnik je denimo spomnil, da je treba za izstop iz Nata treba odpovedati mednarodno pogodbo, medtem ko sta si prvak Demokratov Anže Logar in prvi mož SDS Janez Janša enotna, da bi z izstopom iz zavezništva ogrozili varnost Slovenije in njenih državljanov.

Janša z mislimi že drugje

Kako bodo potekali današnji pogovori predsednikov parlamentarnih strank, ni znano, Janša je sicer že včeraj izrazil dvom o uspehu sestanka, saj da glede vprašanj ni usklajena niti koalicija, »s kom naj se torej usklajuje opozicija«, se je vprašal.

Čeprav njega in kolege čaka dolg in naporen petek, pa Janša ne dovoli, da bi mu to uničilo dan ter, kot kaže, skorajšnji oddih. Na družabnem omrežju je predsednik največje opozicijske stranke in velik ljubitelj gora namreč objavil fotografijo, posneto med slovenskimi vršaci ter ob njej zapisal »Še malo in ...«. Dodal je še emotikon s širokim nasmeškom ter tako potrdil, da resnično že komaj čaka prosti konec tedna ter bližajoče se parlamentarne počitnice.

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo medtem že danes uživala v objemu Dalmacije. Na povabilo predsednika hrvaškega sabora Gordana Jandrokovića se namreč udeležuje Dubrovnik Foruma 2025, kjer bo imela dopoldan tudi nagovor, morda pozneje najde tudi trenutek zase in za uživanje v lepotah tega dalmatinskega bisera. Zasluženega dopusta se najbrž veseli tudi koordinator Levice Luka Mesec, saj je za njim izredno napornih nekaj mesecev, ko je poleg dela na ministrstvu in v parlamentu našel še čas in dokončal magistrsko nalogo, ki jo je uspešno zagovarjal ravno včeraj.