Janša razkril, kaj nas čaka v prihodnjih tednih (V ŽIVO)

Načrt sproščanja ukrepov, ki ga je vlada predstavila januarja 2021. FOTO: Vlada

Načrt sproščanja ukrepov po regijah. FOTO: Vlada

Razdelili že več kot 33 tisoč cepiv

Odločilen teden

Za naslednji teden in preostanek tega tedna prosimo vse vodilne v gospodarstvu, v javnem sektorju, da se čim več nujnih stvari, ki jih je možno opraviti od doma, da se naredi na daljavo, da se čim bolj izogibamo rizičnim stikom. V naslednjem tednu se bo odločilo, ali bomo lahko šli z 18. na odpiranje, ali bomo morali ukrepe na nivoju države podaljšati.





Nov vladni semafor

Nov sev koronavirusa

Ali je nov sev koronavirusu že v Sloveniji, ni jasno. Janša je povedal, da ga do 13. decembra v Sloveniji še ni bilo. Če je trenutno prisoten v Sloveniji, pa ni znano.

Epidemiološka slika v Sloveniji je slaba. Predsednik vladeje na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal, da so se predpraznične napovedi uresničile in da smo se znašli v najzahtevnejšem času epidemije ter dodal, da vrha še nismo dosegli. "Skupaj z nami je v podobni situaciji večina severne poloble. Tudi države, ki imajo bistveno močnejši in modernejši zdravstveni sistem, se soočajo s težavami, kot se niso še nikoli," je dejal in dodal, da so pred nami zahtevni tedni, preden bodo učinki cepljenja začeli zaustavljati epidemijo."Slovenska vlada je edina vlada, ki je omejena z odločitvijo ustavnega sodišča, da jih tedensko preverja, je bilo v zadnjem mesecu veliko nezadovoljstva, ker se je režim navidezno spreminjal, a se ni, saj smo večino urokov enostavno podaljševali. Nekatere sprostitve, ki so bile sprejete v prazničnem času, so šle izven načrta," je dejal in povedal, da se je epidemiološka slika spremenila, zato je tudi vlada na včerajšnji seji načrt za leto 2021 dopolnila in spremenila. "Edina možna niša sproščanja je reagiranje v regijskem okviru, do trenutka, ko bomo kot država v celoti dosegli določene markerje, ki bodo omogočili, da nekatere stvari sprostimo v regijah, ki so epidemiološko najboljše," je še dejal.Pravi, da je stanje v naši državi resno in da je bilo to po praznikih pričakovano. "Najprej potrebujemo nek čas, da se situacija stabilizira, da se krivulja obrne navzdol. Trenutne napovedi niso najbolj optimistične. Vlada se je odločila, da stanje brez teh izjem, ostane nespremenjeno vsaj do 18. januarja."Pravi, da so markerji in ukrepi primerjlivi z ostalimi državami. Ni dovolj, da ena sama regija doseže stanje, ki je zamejeno s številom okužb in številom hospitalizirano, ampak je treba doseči nacionalno merilo, preden preidemo na regijski prestop. "Če bomo obdržali stabilno stanje, bodo nekatere regije v prihodnjih sedmih dneh, ko se bodo lahko ukrepi navedeni pod številko dva lahko začeli uveljavljati. Računajo tudi, da bi to mejo dosegli tudi na nacionalnem nivoju."Merilo je 1350 na novo okuženih na dan in 1200 hospitaliziranih.Prioriteta je zagon šolstva v prvi triadi po modelu C in enako z odprtjem vrtcev za vse, vendar v tistih regijah, ki bodo dosegle regijski kriterij, ki je izračunan na podlagi istih faktorjev kot za državo.Pravi, da so velike razlike med regijami, zato to zahteva selektiven pristop, kar pomeni tudi, da to pomeni selektiven pristop tudi pri cepljenju. "Naslednji teden v torek predvidevajo, da bodo lahko objavili seznam in načrt, kako bo v prihodnjih tednih in mesecih potekalo cepljenje. Računamo, da se bo stanje glede dobav cepiv, bistveno popravilo. Tekom današnjega dne smo v kontaktih s pristojnimi evropskimi organi za dodatno količino cepiv Pfizer," je še razkril. Trenutno je bilo razdeljenih nekaj več kot 33 tisoč doz cepiva za oskrbovance domov za ostarele, kjer so bili pocepljeni vsi, razen tisti, ki so covid preboleli v zadnjih treh mesecih. Preostali odmerki so šli v zdravstvo. Naslednja pošiljka 16 tisoč doz pride prihodnji teden.Situacija je težka tudi na psihološkem področju, je dejal podpredsednik vlade. Negotovost je tista, ki jo moramo odpraviti in jo nadomestiti z optimizmom. Poudaril je, da se trudijo z vsemi in da se podjetja borijo z različnimi težavami. Prižgimo zeleno luč na semaforju.Podpredsednik vladepa je dejal, da je bilo veliko očitkov na to, da so se stvari spreminjale iz danes na jutri. Ta načrt je jasen, da bodo ljudje vedeli, kaj sledi. Ta načrt se začne uveljavljati z 18. januarjem. Načrt sproščanja je pomemben, da ni pomembno, kako glasen si, ampak kakšni so kazalci. »Najprej se bo na državni ravni preverilo, koliko je hospitaliziranih, potem koliko je dnevno okuženih v zadnjih sedmih dnevih in ko bo to izpolnjeno,gremo na regijsko raven, kjer se bo ugotovilo, katere so tiste regije, kjer so pogoji izpolnjeni. Zgodi se lahko, da bodo nekje šole in vrtci odprti, drugje pa ne. Vsi skupaj moramo narediti vse, da s skupnimi močmi premagamo virus.Tonin je še dejal, da bomo morali trdo delati do poletja.Tonin je še dejal, da je na začetku leta tisti pravi čas, da začnemo razmišljati, kaj spada v osmi paket. Prioriteta bo narediti vse za varnost in zdravje ljudi, potem pa narediti vse, da si opomore gospodarstvo.Po nekoliko bolj sproščenem koncu leta 2020 se zdi, da je Slovenija še vedno v trdnem primežu virusa. Napovedi strokovnjakov, da bo v prvi polovici meseca število na novo okuženih znova začelo naraščati, se uresničuje. Vlada je zaradi slabe epidemiološke slike na včerajšnjem zasedanju podaljšala večino veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Znova je celo prepovedala obratovanje žičniških naprav.