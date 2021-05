Janša pravi: Nekateri so na koncu z živci

Predsednik vlade Janez Janša je spregovoril o aktualnem političnem dogajanju v državi, o epidemiološkem stanu v državi in o naši prihodnosti. V pogovoru na RTV je dejal, da je pred nami nova normalnost, a da sproščanje vseeno ni brezpogojno.



Janša je povedal, da nas do 'magične številke' milijon loči še 200.000 cepljenih, do zadostnega deleža precepljenosti odraslega prebivalstva, da se epidemija efektivno ustavi, pa menda še dodatnih 350.000. Pravi, da bomo to zmogli do poletja, ko bi po njegovem mnenju morali cepiti tudi dijake, da bi se lahko ti jeseni brezskrbno vrnili v šolske klopi. Povedal je še, da bomo proti koncu leta verjetno dobili še en odmerek cepiva za vzdrževanje imunosti. Dotaknil se je tudi ukrepov in povedal, da so bili v tujini mnogo ostrejši kot pri nas. Izpostavil je težave z informacijsko pooblaščenko in ustavno sodišče, ki je vladi naložilo, da tedensko podaljšuje ukrepe.

Politično dogajanje v državi

Opozicija poziva k predčasnim volitvam, Janša pa pravi, da meni, da so nekateri zelo na koncu z živci, ker privilegiji, na katere so bili navajeni, niso več samoumevni. Kljub temu pa apelira na vse, da nekaj dajo tudi na državotvornost in na ugled države. »Če si ta ugled zapravimo s tem, da sami sebe razrušimo sredi predsedovanja, bodo posledice plačevale tudi še naslednje vlade.«



V povezavi z aktualnim dogajanjem v državi je Janša dejal, da ni nikjer na svetu podobne situacije, da bi štirje nepovezani poslanci poleg predsednika DZ še kopico drugih funkcij. Po njegovem v ozadju vlada paradržava, ki ščiti privilegije in interese in zato ne prevzema odgovornosti. Predsedniku državnega zbora je še očital, da otežuje procedure v državnem zboru. Na vprašanje glede morebitne vezave zaupnice na katerega od zakonov je odgovoril, da so vse možnosti odprte, a je obenem spomnil, da je vlada doslej pri ključni zakonodaji dobila visoko podporo.



Janša je bil kritičen tudi do sindikatov. Namesto da bi pozdravili to, da so v epidemiji ohranili delovna mesta, ter bi v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) predlagali dodatne predloge, so po Janševih navedbah odkorakali iz ESS. »Tega ni možno pojasniti s sindikalno, ampak s politično retoriko. Gre za podaljšek levičarske politike,« je dejal in zatrdil, da še nikoli ni bilo toliko socialnega dialoga kot v zadnjem letu. Poudaril je še, da so kondicijo slovenskega gospodarstva ohranili v dobrem stanju. Primerjalno z drugimi članicami EU, predvsem evroobmočja, so kazalci po njegovih besedah dobri oz. nadpovprečni.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: