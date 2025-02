Janša popenil do konca! Označil ga je za »zblojenega brezposelnega levičarja«

Poročali smo že, da se bo danes zgodilo opozorilno protestno kolesarjenje Civilne iniciative Glas ljudstva, na katerem bodo koalicijske stranke opomnili na njihove zaveze ob izvolitvi ter jim predali seznam prioritet.

Jaša Jenull je svoje kolo že pripravil. FOTO: Črt Piksi

Kolesarjenje pod vodstvom Jaše Jenulla bo 17. uri z začetkom pred poslopjem vlade na Gregorčičevi, nato pa bodo obiskali še sedež Levice in SD.

Mnenja bralk in bralcev Bralec Mavricij: Popolnoma prav ima Janša Bralec Jože: Nisem njegov pristaš v tem ga pa podpiram Bralec Andrej: Janez, ki pametuje vse vprek in se ima za najbolj poklicanega za komentarje vseh vrst Bralec Slavko: Odlično in resnično povedano Bralka Pia: Logična reakcija. Če ne bi on reagiral, bi jaz. Jenull naj gre že neki koristnega delat, ne da se pase za naš denar. To ni NVO ampak vladna organizacija za propagando levakov Bralka Milka: Ima popolnoma prav, to je farsa za naivne, zmanjkalo denarja pa ti NVO-ji izsiljujejo, Bralka Vida: Res so zblojeni do kraja ti kolesarji, mal se bojijo da jim bo odklenkalo Bralec Jože: Vse kar je povedal je res.Ni kaj dodati. Bralec Miro: Super,potrebno je še kolesarjenje proti SDS oz. vladi JJ Bralec Vito: Zblojen si ti Janša Bralec Alojz: Resnično, sama reklama jih je, naredijo pa zelo malo in to v škodo ljudem Bralec Rudolf: Gospod Janez Janša ima popolnoma prav. Janul je nevladnik,ki odreagira samo po navodilu strica iz ozadja. Sramota Bralec Anton: Prav ima kolesarjenje Janula je farsa

To je seveda zmotilo šefa SDS. Janez Janša je na omrežju X besno udaril po omenjeni civilni iniciativi, Jenullu in medijih. »Deset tisoči na shodih upokojencev in Aleša Primca. Nikoli povabila na POP TV zvečer ali Odmeve. Jenull samo napove kolesariat - takoj vsi mediji v reklamiranje zblojenega brezposelnega levičarja. Ni bolj nazornega dokaza za režimskost obojih.«

Janez Janša. FOTO: Črt Piksi

Levo krilo: Pridružujemo se vrnitvi kolesarskih protestov

V Levem krilu Levice se kolesarjenju pridružujejo pod geslom Mir in blaginjo! in v prvi plan postavljajo klic za mir. Zbrali se bodo ob 16.30 pred Prešernovo 3 in se nato pridružili protestnikom pred Vlado.

Levo krilo predlaga pet usmeritev, ki lahko državo vrnejo na pot miru Slovenija se vojskuje v Ukrajini in podpira izraelski genocid nad palestinskim ljudstvom. Za ameriške interese v Ukrajino pošilja orožje in uri vojsko, s slabimi izgovori zavrača sankcioniranje Izraela in kupuje izraelsko orožje. Kaj hočemo: konec sodelovanja Sloveniji v Ukrajini in sankcije proti tvorbi Izrael. Kupuje se rekordne količine orožja za Nato pakt, čeprav nismo vojaško ogroženi. Se pa varčuje na delavskih minimalnih plačah, urnih postavkah delavcev študentov, kadrovsko se sesedajo domovi starejših, bolnišnice zamakajo in draginja tišči gospodinjstva vedno globlje v revščino. Prav te dni je napredoval nakup oklepnikov Patria za 700 milijonov evrov. Kaj hočemo: odpoved vseh orožarskih nabav, preusmeritev sredstev v blaginjo in zaščito pred dejansko grožnjo podnebnega zloma. Slovenska vojska neposredno sodeluje v agresiji Nato pakta. Politika jo vključuje v ameriški protiraketni ščit in misije pakta. Raketni ščit ruši jedrsko ravnotežje med velesilama, saj je namenjen nevtralizaciji povračilnega sunka iz jedrskega arsenala Ruske federacije v primeru jedrskega napada s strani ZDA. Misije Nato pakta so akcije projekcije moči ali vojaške zaščite zahodnega imperializma, za katere plačujemo vsi. Kaj hočemo: umik Slovenije iz vojaške infrastrukture za jedrsko vojno, zunanjo politiko za jedrsko razorožitev evropskega kontinenta in umik iz mednarodnih operacij, ki niso operacije OZN. Militarizem se propagira, demokracija se suspendira. Deležni smo neprestane propagande za novačenje mladih v vojsko, ustvarja se občutek vojaške ogroženosti, vojno hujskaštvo je vsesplošno. Podobno kot v drugih zahodnih državah je žrtev tudi demokracija: koalicija samovoljno in protizakonito zavrača parlamentarno obravnavo sklepov proti vojskovanju Slovenije, ki smo jih pripravili v sodelovanju Levega krila in civilne iniciative Mirovniki na spletu. Kaj hočemo: konec agresivne promocije in novačenja v "Slovensko" vojsko Nato pakta, vojnega hujskaštva visokih vladnih funkcionarjev in političnega vrha v javnosti, prenos pristojnosti napotovanja vojakov v tujino na parlament ter parlamentarno obravnavo sklepov za mir. Zunanja politika vazalsko izpolnjuje imperialistične interese velikih zahodnih držav. Od podpore skrajno desnemu režimu v Siriji do obsodb Jemna zaradi potapljanja izraelskega transporta, Slovenija ne zamudi priložnosti, da bi se postavila na napačno stran zgodovine. Kaj hočemo: dosledno izvajanje zunanje politike za mir in mednarodni dogovor o novi varnostni arhitekturi v Evropi, izstop iz Nato pakta in nevtralno držo v mednarodnih odnosih.

»Od 122 predvolilnih obljub jih je izpolnjenih le 12, številne so bile prelomljene v korist korporacij in kapitala. A prav sla kapitala po neskončnih dobičkih in novih trgih je tista, ki tako siromaši družbo navznoter kot poganja svet v globalni spopad. Politika težnje kapitala lahko vsaj obuzda, a se je žal odločila drugače. Država zateguje pas tam, kjer bi morala investirati: na dostojnejšem življenju ljudi. Namesto tega troši milijone za orožje in vojskovanje.

Ne domišljamo si, da bi lahko slovenski politiki preprečevali globalne spopade. Pričakujemo pa, da bodo storili vse, da nas ne vpletejo vanje in da v mednarodni skupnosti zastopajo glas miru, bratstva med narodi in solidarnega ukrepanja proti podnebnemu zlomu. Torej ravno nasprotno od tega, kar Slovenija počne v tem trenutku,« so sporočili.

Kako komentirate besede prvaka SDS in kako napovedano kolesarjenje?