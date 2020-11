Janša poln čestitk in pohval: Zmogli smo

Pred približno 10 dnevi je predsednik vladeobiskal nedokončane prostore v UKC Ljubljana, ki so dolgo desetletje samevali. Takrat se je vprašal, ali jim jih bo uspelo v teh dneh obnoviti, tja pa bi namestili okužene z novim koronavirusom.V UKC Ljubljana so ves ta čas brneli stroji. Na površini 1700mdanes tako že stojijo postelje, ki so jih z ekipo UKC Ljubljana, Upravo za zaščito in reševanje in CZ namestili konec tedna. Janša se je vsem naštetim zahvalil za pomoč in jim čestital, a v čestitki je pozabil morda na gradbince, brez katerih prostori še vedno ne bi bili dokončani.»Zmogli smo! Velika hvala in čestitke ekipi direktorja UKC Ljubljana Janeza Poklukarja, ki je v rekordnem času zagotovila nove, sodobne kapacitete za bolnike s covid-19 na najbolj primerni lokaciji. Hvala tudi Upravi za zaščito in reševanje, Civilni zaščiti za vso pomoč pri opremi. Da se, če se zna in hoče,« je v tvitu (nelektorirano) zapisal Janša in dodal, da ne bo nihče ostal brez zdravniške oskrbe.Bolniki s covidom 19 so v Ljubljani dobili še sedmo lokacijo za njihovo zdravljenje. Nameščeni so še na infekcijski kliniki, ortopedski kliniki, novi pediatrični kliniki, stari pediatrični kliniki, v bolnišnici Petra Držaja in v drugem nadstropju UKC Ljubljana.