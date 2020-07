Janša: Poglejte, kateri so najnevarnejši kraji za okužbo (VIDEO)

Predsednik vladeje na twitterju delil videoprikaz o »najbolj nevarnih krajih za okužbo s covid-19«. Zapisal je, da gre za nujen ogled. V dveminutnem videu, ki ga je objavila vlada, je nekaj smernic o tem, kako si sledijo stopnje tveganja okužbe z novim koronavirusom glede na različne okoliščine in dejavnike.Če želite, da je, vlada svetuje, da ostanete doma oziroma se na sprehodu v naravi, pikniku ali teku in kolesarjenju družite le z ožjimi družinskimi člani. Med športi priporočajo igranje tenisa, badmintona, golfa in tistih, pri katerih je mogoče ohranjanje razdalje in razkuževanje površin. Svojega zdravja ne boste ogrozili niti v trgovini, če se boste držali varnostne razdalje, na obrazu nosili zaščitne maske in se predvsem izogibali gneči.je pri obisku bolnišnice, zdravnika, vožnji s taksijem, obisku muzeja in gostinskih vrtovih.po mnenju vlade obstaja v fitnesu, saj da dodatno nevarnost povzroča hitro vdihavanje in izdihavanje,s tem pa večje izločanje virusa, obisk frizerja in kozmetičnih salonov, pri sestankih v nezaprtih prostorih, obiskih restavracij in kavarn v zaprtih prostorih ter udeležbi verskih obredov.je pri igranju športa z veliko stika, kot so košarka, nogomet, odbojka. Zdravje bi si morda lahko ogrozili z obiskom nočnih klubov, uporabo javnega potniškega prometa, letalskim prevozom ter obiskom množičnih protestov, koncertov, gledališč in kina.