Janša po enem letu Golobove vlade: Politično je to leto padanja mask

V četrtek bo minilo eno leto, odkar je prisegla vlada Roberta Goloba. Golob je skupaj s predsednico SD Tanjo Fajon in koordinatorjem Levice Luko Mescem stopil pred kamere in potegnil črto pod prvo leto mandata.

Ob obletnici so se odzvali tudi v opoziciji. Predsednik SDS Janez Janša je ocenil, da je bilo zadnje leto leto neizkoriščenih priložnosti. »Vsebinsko je to leto izgubljenih priložnosti, bohotenja birokracije, simbolno pa vračanje v Jugoslavijo in obujanje duha državljanske vojne. Politično je to leto padanja mask – je še kakšna država v Evropi, kjer pravosodna ministrica vroče objema po oznaki stranke Vesna največjega gangsterja v državi?«

Janša je, preden je stopil pred kamere, dejal, da je hvaležen predsedniku vlade za »bolj natančen opis 'normalne države'. »Dejal je, da je to okolje, kjer poteka dialog, vendar samo z "zdravimi silami". Tisti, ki imamo nekaj daljši spomin, vemo, kaj izraz 'zdrave sile' dejansko pomeni.«

Oglasil se je tudi vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj in dejal, da se je izkazalo, da se loterija z vladami novih obrazov vnovič ni izšla. »V Novi Sloveniji prevelikih pričakovanj nismo imeli, saj smo že velikokrat videli visokoleteče obljube in neoperativnost ekip novih obrazov. Zdaj od reform nimamo nič drugega kot časovnice.« Golobovim še očita odpiranje kulturno-ideoloških tem