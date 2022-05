Janša po eksploziji: Prioriteta so življenja in zdravje ljudi

»Vse potrebne sile za pomoč poškodovanim, omejitev posledic nesreče in zavarovanje prebivalstva in okolja so aktivirane. Ukrepe usklajuje Civilna zaščita @URS_ZR. Vsi dejavniki vseh nivojev potrebne informacije in navodila dobijo od njih. Prioriteta življenja in zdravje ljudi,« tako se je na na twitterju odzval na eksplozijo v kočevski kemični tovarni Melamin predsednik vlade Janez Janša.

Požar v kočevski kemični tovarni je pogašen. FOTO: Robert Latin

V tovarni je okoli 8.30 prišlo do silne eksplozije in požara. Po zadnjih informacijah je bilo 20 oseb poškodovanih, od tega pet huje. Dve osebi so prepeljali v ljubljanski UKC, štiri pa še pogrešajo. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je bil požar že uspešno pogašen, intervencija pa še poteka. Zgradba je bila hudo poškodovana, udar je povzročil tudi popokanje okenskih šip v okolici. Okoliškim prebivalcem svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.