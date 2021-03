Janša pisal Pahorju: Mudi se, sprejeti moramo nove ukrepe

Premierje na predsednika državenaslovil dopis, v katerem predlaga, da se srečanje z vsemi predsedniki parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin, z ministrstvom za zdravje in posvetovalno skupino opravi čim prej.Ministrstvo za zdravje je namreč na osnovi stališča posvetovalne skupine oblikovalo dodatne predloge za zaustavljanje tretjega vala epidemije koronavirusa, ki je zajel večji del Evrope in tudi Slovenijo.Janša je poudaril, da je glede na hitro naraščanje okužb in obolelih s covid 19 vlada prisiljena obravnavati in sprejeti ukrepe najkasneje do konca tega tedna. Glede na dogovor, sprejet na zadnjem srečanju stroke in parlamentarne politike, je Pahorja naprosil, da čim prej skliče nadaljevalno srečanje, na katerem bo ministrstvo za zdravje ob prisotnosti posvetovalne skupine predsednikom parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin predstavilo svoje predloge prej, preden bodo obravnavani na seji vlade.Janša je hkrati tudi predlagal, da bi to srečanje potekalo v petek zvečer ali pa v soboto oziroma nedeljo, pri čemer je poudaril, da mora vlada o predlogih oziroma ukrepih za zaustavljanje tretjega vala epidemije odločiti najkasneje v nedeljo zvečer.Premier je spomnil, da so predstavniki opozicije na prvem srečanju posebej poudarjali, da bi si želeli podrobnejšo seznanitev z ukrepi prej, preden so ti sprejeti, vlada pa s pozivom Pahorju o sklicu tega sestanka upošteva pozive opozicije, so sporočili iz premierjevega urada.Janša je Pahorju predlagal tudi, da bi se srečanje izvedlo javno, saj bi se tako lahko vsi seznanili s predlogi in dilemami.