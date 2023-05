Janša odpira novo fronto: Upamo, da do katastrofalne blamaže ne pride. Če pa se to zgodi …

Kampanja za nestalno članstvo v Varnostnem svetu ZN je Slovenijo vrnila na svetovni zemljevid, je nedavno ocenila zunanja ministrica Tanja Fajon. »Gre za nacionalni projekt. Če bomo uspeli, bomo nanj lahko vsi ponosni,« je dejala in pozvala k združitvi naporov za uspeh kandidature v zadnjih tednih kampanje.

Janša vladi, predsednici države in bivšima predsednikoma države očita proruska stališča. FOTO: Pool Reuters

Ministrica je dejala, da je previdno optimistična in meni, da je Slovenija na dobri poti, da ji uspe in da bo v letih 2024 in 2025 nestalna članica VS ZN. Je pa opozorila, da je dogajanje v svetu nepredvidljivo in se situacija lahko hitro spremeni.

Ocena Fajonove Kampanja za nestalno članstvo v Varnostnem svetu ZN je Slovenijo dobesedno postavila nazaj na svetovni zemljevid.

Ob tem se je oglasil vodja opozicije Janez Janša. V daljšem zapisu na tviterju je opozoril da: »Konkurenca Sloveniji je Belorusija. Že leto dni resolucije OZN z obsodbo Ruske agresije na Ukrajino in beloruske kolaboracije s Putinom pri glasovanju dosežejo tudi preko 140 glasov. Beloruski tabor pa zbere 5 do 7 glasov proti. Slovenija za izvolitev potrebuje 129 glasov. Kar v bistvu pomeni, da bo sedež izgubila zgolj v primeru, če bodo nad nami obupali zavezniki, ki so nas prosili za kandidaturo.«

Ob tem je Janša očital predsednici Nataši Pirc Musar, in bivšima predsednikoma Kučanu in Türku proruska stališča, ki naj bi usmerjala celo stališča celotne vlade: »Zaradi odkritega spogledovanja s totalitarizmom Putinovega tipa, ki se kaže v čaščenju diktatorja, enopartijskega režima in ukinjanju Dneva spomina na žrtve tega režima.«

Informacije o možnem nadomestilu za Slovenijo?

Je pa Janša dodal, da ga skrbijo informacije, da tečejo pogovori o možnem nadomestilu za našo državo.

»Da nas v VS OZN lahko nadomesti celo država, ki ni še niti članica EU, pa ji zavezniki bolj zaupajo kot neokomunistični vladi v Ljubljani.« Ob tem prvak SDS sicer pravi, da upa, da »do te katastrofalne blamaže ne pride. Če pa se to zgodi, pričakujemo takojšen odstop ne samo ministice Fajonove, ampak celotne vlade«.

