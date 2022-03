To pa je šok: Janša odhaja v Kijev na vojno območje

Premierji Poljske, Češke in Slovenije, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala in Janez Janša bodo danes obiskali Kijev, kjer se bodo srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom, je sporočila poljska vlada.

Obisk, ki ga bodo opravili v vlogi predstavnikov Evropskega sveta, so uskladili s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Janša odhaja na vojno območje

Kako točno bo to srečanje potekalo, glede na to, da je Kijev tarča ruskih napadov, ni jasno. Prav tako srečanje naj ne bi bilo usklajeno znotraj slovenskih državnih organov, zato naj bi bila ta informacija popolno presenečenje za vse. Zjutraj je bil Kijev sicer tarča vnovičnih silovitih napadov ruske vojske.

Po mestu je odjeknilo več močnih eksplozij, ki so povzročile številne požare. V raketiranju stanovanjskega bloka sta bili najmanj dve civilni žrtvi, več ducatov ljudi je ranjenih. Več kot polovica meščanov je iz Kijeva, ki je oblegan z vseh strani, že pobegnila.

Kaj je namen obiska?

Namen obiska je potrditi nedvoumno podporo celotne Evropske unije suverenosti in neodvisnosti Ukrajine, ob tem pa bodo predstavili tudi širok paket podpore za Ukrajino in ukrajinsko ljudstvo, je sprva poljska vlada zapisala na spletni strani, nakar smo bili o dogodku obveščeni še s kabineta predsednika slovenske vlade.

Premierjem se bo na obisku pridružil tudi namestnik poljske vlade in poljski obrambni minister Jaroslaw Kaczynski.

Mednarodna skupnost je bila seznanjena z obiskom s strani mednarodnih organizacij, med drugim s strani OZN.