SD: »Janša odgovoren za kaos, od Kustečeve ni mogoče pričakovati odgovorov«

Janša odgovoren za kaos, od Kustečeve ni mogoče pričakovati odgovorov

SD je danes partnerjem v opoziciji v sopodpis poslal predlog zahteve za sklic seje odbora DZ za izobraževanje ter se tako odzval na poročanje, da. Odgovore pričakujejo od premierja, ki je po njihovi oceni odgovoren za to stanje.V SD menijo, da od ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec ni več mogoče pričakovati kakršnih koli odgovorov, odgovornost za nastalo stanje in kaos pa v celoti pripisujejo Janši.SD je v današnjem sporočilu za javnost spomnil na četrtkov sestanek s predstavniki ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter sindikatov, ki ga je ministrstvo za zdravje sklicalo v dogovoru z ministrstvom za izobraževanje. Na sestanku po navedbah SD predstavniki vzgoje in izobraževanja niso prejeli informacij, kako bo potekal pouk v šolskem letu 2021/2022.Po ocenah poslanca SDje nujno, da opozicija skupaj odločno nastopi ter pripravi vlado do spoznanja, da je treba ukrepati danes, in ne 31. avgusta. V SD do ponedeljka pričakujejo sopodpise opozicijskih strank pod zahtevo za sklic nujne seje odbora. Če podpisov ne bodo dobili, bodo sejo zahtevali sami.V SD opozarjajo, da je po dveh letih kaotičnega šolanja na daljavo, ki ga je zaznamovalo spreminjanje navodil in odločitev ter popolna odsotnost šolskih oblasti, nujno takojšnje ukrepanje, tako DZ kot tudi predsednika vlade Janeza Janše, ki po njihovih navedbah tovrstno kaotično neaktivnost dopušča že drugo leto zapored.Ključni razlog za nujnost sklica nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je tako po Koprivčevih besedah dejstvo, da je »po dveh letih časa za infrastrukturno prilagoditev šol in manj kot mesec dni pred začetkom šolskega leta naravnost šokantno, da vlada še vedno ni naredila ničesar, da bi se zagotovilo ustrezno prezračevanje, namestila pleksi varovala ali druge infrastrukturne posodobitve za omogočanje šolanja v živo«.Če se zaradi razmer, ki so po mnenju SD posledica zgrešene ali odsotne cepilne strategije Janeza Janše, zgodi, da bodo zaradi četrtega vala epidemije covida-19 v Sloveniji ponovno zaprte šole, se bomo po ocenah SD morali soočiti s tem, da bo celotna generacija dijakov srednjo šolo opravila od doma. Zato predlagajo, da poslanke in poslanci odgovore glede izobraževanja na nujni seji odbora zahtevajo neposredno od predsednika vlade.Opozicijska LMŠ je sicer v četrtek ponovno pozvala k razrešitvi Kustečeve.