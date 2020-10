Janša: Od ponedeljka za vso Slovenijo razglašena epidemija

Premierje na twitterju sporočil, da bo od ponedeljka za 30 dni za vso Slovenijo razglašena epidemija. Dodal je, da teče dopisna seja vlade.Da smo zelo blizu razglasitve epidemije novega koronavirusa, je bilo jasno po današnjih številkah, ko se je tudi število bolnikov s covidom 19, ki se zdravijo na intenzivni negi, približalo meji za razglasitev. V Sloveniji je pojavnost okužb po podatkih sledilnika covid 19 328 na 100.000 prebivalcev, po podatkih vlade od danes dopoldne pa se je v bolnišnicah na soboto zdravilo 265 oseb, intenzivno terapijo pa je potrebovalo 49 bolnikov.Kaj razglas epidemije pomeni in kateri ukrepi bodo v veljavi jutri, bo znano zvečer oziroma ponoči. Paketi ukrepov, ki jih je vlada predvidela v primeru epidemije, so razdeljeni na tri faze. V primeru razglasitve epidemije se začne tako imenovana prva faza rdečih ukrepov.– zaprtje trgovskih središč– šola na daljavo za srednje šole in univerze– zaprtje kulturnih ustanov– splošna prepoved verskih obredov in porok z gosti– šola na daljavo za vse– posebni dodatni sloti za starejše– zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov– zaprtje hotelov– splošna prepoved vseh javnih prireditev– zaprtje športnih objektov za amaterje za individualne športe er za športno dejavnost otrok in mladostnikov– omejitev gibanja med 22.30 in 5. uro.– omejitev gibanja med občinami– zaprtje vrtcev– zaustavitev javnega prometa– zaprtje meja razen tovorni promet in nujni prehodi– omejitev izhodov razen nujnih izjem– zapiranje posameznih gospodarskih javnostiRazmere je danes zvečer pretresal del vlade s svetovalno skupino ministrstva za zdravje. Predsednik vladeje v videonagovoru pozval vse, naj z odgovornim obnašanjem pomagajo zdravstvu pri bitki za življenja . Kljub temu, da je Janša državljane nagovoril le dve uri pred napovedjo razglasitve epidemije, pa iz njegovega nagovora ni bilo slutiti, da jo bo napovedal že danes. Je pa vodja svetovalne skupinepred sestankom povedala, da bi po njenem mnenju morali za nekaj časa sprejeti najstrožje ukrepe.