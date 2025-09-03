DEMOGRAFSKA KRIZA

Janša objavlja fotografije mladih Slovenk in Slovencev. Razlog pa tole (FOTO)

Prvak opozicije tokrat opozoril na demografsko krizo v Sloveniji.
Fotografija: Janez Janša. FOTO: Blaž Samec
Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

M. U.
03.09.2025 ob 18:37
M. U.
Predsednik SDS Janez Janša je na omrežju X objavil več fotografij z mladimi Slovenkami in Slovenci.

Rodnost v Sloveniji ostaja nizka, med 1,5 in 1,6 rojstev na žensko — daleč pod potrebno ravnjo za naravno reprodukcijo. Leto 2023 je prineslo manj rojstev kot leta 2022, naravni prirast pa je bil ponovno negativen. Podatki za prvo polovico 2025 potrjujejo nadaljnji trend upada.

Razlog pa, kot navaja, da se moramo v času demografske krize in izrazite protinarodne politike še toliko bolj zavedati, da ravno naši mladi predstavljajo rešitev za Slovenijo. Njihova energija, ustvarjalnost in sveže ideje so temelj, na katerem lahko gradimo našo družbo in popeljemo našo domovino zopet na prave tirnice, je dodal šef opozicije.

In ker so volitve že čez pol leta, je Janša dodal še vizijo SDS glede demografske politike: »Naša vizija je jasna: ustvariti državo blaginje, kjer bo imel vsak mlad človek možnost, da si brez nepotrebnih ovir oblikuje svoje življenje, najde svoj prostor pod soncem ter s ponosom sooblikuje prihodnost Slovenije.«

V 1. četrtletju 2025 je bil naravni prirast negativen

V prvem četrtletju 2025 se je rodilo 4.018 otrok, umrli so 5.803 prebivalci. V primerjavi z istim obdobjem leto prej je bilo število rojenih nižje za 12, število umrlih pa za 156 (3 %). Negativna vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z −3,7 na −3,4 ob tem navajajo na Statističnem uradu Republike Slovenije. Po podatkih StatisticsTimes pa naj bi imela Slovenija sredi leta 2025 okoli 2 117 072 prebivalcev.

 

 

